20 ноября 2022

Губернатор Сахалина добился возвращения 15 многодетных отцов из зоны СВО

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15 жителей Сахалинской области вернулись домой с зоны СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко удалось вернуть 15 многодетных отцов из зоны спецоперации. Об этом он рассказал в соцсети.

«Первые многодетные сахалинцы и курильчане возвращаются домой с фронта. […] На протяжении месяца я добивался, чтобы Минобороны услышали об обнаружении и отпустили со службы людей, имеющих право остаться дома», — написал Лимаренко в telegram-канале. По его словам, этого удалось добиться благодаря слаженной работе с органами управления. Он сообщил, что искренне рад тому, что его аргументы были приняты и «ребят начали выводить из фронта».

Ранее уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила URA.RU, что в Нижневартовск (ХМАО) вернут мобилизованного отца двоих детей, жена которого недавно родила третьего ребенка. Документы мужчины направлены в военный гарнизон, а мужчина встретится со своей семьей в ближайшие дни.

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Губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко удалось вернуть 15 многодетных отцов из зоны спецоперации. Об этом он рассказал в соцсети. «Первые многодетные сахалинцы и курильчане возвращаются домой с фронта. […] На протяжении месяца я добивался, чтобы Минобороны услышали об обнаружении и отпустили со службы людей, имеющих право остаться дома», — написал Лимаренко в telegram-канале. По его словам, этого удалось добиться благодаря слаженной работе с органами управления. Он сообщил, что искренне рад тому, что его аргументы были приняты и «ребят начали выводить из фронта». Ранее уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила URA.RU, что в Нижневартовск (ХМАО) вернут мобилизованного отца двоих детей, жена которого недавно родила третьего ребенка. Документы мужчины направлены в военный гарнизон, а мужчина встретится со своей семьей в ближайшие дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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