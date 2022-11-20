Губернатор Сахалина добился возвращения 15 многодетных отцов из зоны СВО

Губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко удалось вернуть 15 многодетных отцов из зоны спецоперации. Об этом он рассказал в соцсети.
«Первые многодетные сахалинцы и курильчане возвращаются домой с фронта. […] На протяжении месяца я добивался, чтобы Минобороны услышали об обнаружении и отпустили со службы людей, имеющих право остаться дома», — написал Лимаренко в telegram-канале. По его словам, этого удалось добиться благодаря слаженной работе с органами управления. Он сообщил, что искренне рад тому, что его аргументы были приняты и «ребят начали выводить из фронта».
Ранее уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила URA.RU, что в Нижневартовск (ХМАО) вернут мобилизованного отца двоих детей, жена которого недавно родила третьего ребенка. Документы мужчины направлены в военный гарнизон, а мужчина встретится со своей семьей в ближайшие дни.
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Губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко удалось вернуть 15 многодетных отцов из зоны спецоперации. Об этом он рассказал в соцсети. «Первые многодетные сахалинцы и курильчане возвращаются домой с фронта. […] На протяжении месяца я добивался, чтобы Минобороны услышали об обнаружении и отпустили со службы людей, имеющих право остаться дома», — написал Лимаренко в telegram-канале. По его словам, этого удалось добиться благодаря слаженной работе с органами управления. Он сообщил, что искренне рад тому, что его аргументы были приняты и «ребят начали выводить из фронта». Ранее уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова сообщила URA.RU, что в Нижневартовск (ХМАО) вернут мобилизованного отца двоих детей, жена которого недавно родила третьего ребенка. Документы мужчины направлены в военный гарнизон, а мужчина встретится со своей семьей в ближайшие дни.