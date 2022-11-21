The Jerusalem Post: новый союз во главе с Путиным поставит Запад на колени

21 ноября 2022 в 09:18 Размер текста - 17 +

Сотрудничество России и Ирана основано на крепком идеологическом партнерстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Союз между Россией и Ираном призван саккумулировать свои возможности в достижении цели — поставить западные страны в статус проигравших. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post. «Россия и Иран в союзе между собой лучше подготовлены для реализации своих амбиций — поставить Запад на колени», — пишет газета. По мнению автора, этот союз состоит не столько даже в военной сфере, сколько в идеологической. Цель заключающаяся в противостоянии гегемонии Запада связывает эти две страны в крепком идеологическом партнерстве. Ранее в Иране подтвердили, что власти Исламской Республики поставляли России беспилотники еще до начала спецоперации на Украине. Также президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Раиси обсудили наращивание взаимодействия в политической и экономической областях, передает RT. Недавно столицу Ирана посетил и секретарь Совбеза России Николай Патрушев для обсуждения вопросов развития двусторонних отношений и сотрудничества, сообщает «Царьград».

Союз между Россией и Ираном призван саккумулировать свои возможности в достижении цели — поставить западные страны в статус проигравших. Об этом сообщает израильская газета The Jerusalem Post. «Россия и Иран в союзе между собой лучше подготовлены для реализации своих амбиций — поставить Запад на колени», — пишет газета. По мнению автора, этот союз состоит не столько даже в военной сфере, сколько в идеологической. Цель заключающаяся в противостоянии гегемонии Запада связывает эти две страны в крепком идеологическом партнерстве. Ранее в Иране подтвердили, что власти Исламской Республики поставляли России беспилотники еще до начала спецоперации на Украине. Также президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрагим Раиси обсудили наращивание взаимодействия в политической и экономической областях, передает RT. Недавно столицу Ирана посетил и секретарь Совбеза России Николай Патрушев для обсуждения вопросов развития двусторонних отношений и сотрудничества, сообщает «Царьград».