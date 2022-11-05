МИД Ирана подтвердил поставки дронов в РФ, но задолго до конфликта на Украине

05 ноября 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

В Иране выступили за прекращение конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иран поставлял России беспилотники, но до начала спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян журналистам. «Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до конфликта на Украине. Если Киев имеет какие-либо документы о том, что Россия использовала иранские беспилотники на Украине, то они должны предоставить их нам», — цитирует ABC News Абдоллахияна. Глава МИД отметил, что Иран все еще выступает за прекращение конфликта. Ранее в Польше заявили, что Евросоюз расследует, откуда у России иранские дроны-камикадзе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком информацию о поставках и покупке биспилотников у Ирана. В Кремле заявляли, что не обладают данными об использовании иранских дронов на Украине. Политика Ирана запрещает поставлять оружие России или Украине в ходе конфликта, сказал ранее Абдоллахиян. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. Западные страны помогают Киеву вооружением и поставляют туда финансовую помощь.

Иран поставлял России беспилотники, но до начала спецоперации на Украине. Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян журналистам. «Мы передали России ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до конфликта на Украине. Если Киев имеет какие-либо документы о том, что Россия использовала иранские беспилотники на Украине, то они должны предоставить их нам», — цитирует ABC News Абдоллахияна. Глава МИД отметил, что Иран все еще выступает за прекращение конфликта. Ранее в Польше заявили, что Евросоюз расследует, откуда у России иранские дроны-камикадзе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком информацию о поставках и покупке биспилотников у Ирана. В Кремле заявляли, что не обладают данными об использовании иранских дронов на Украине. Политика Ирана запрещает поставлять оружие России или Украине в ходе конфликта, сказал ранее Абдоллахиян. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. Западные страны помогают Киеву вооружением и поставляют туда финансовую помощь.