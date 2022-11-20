Мэр Челябинска отчитала глав районов за плохую уборку снега

Наталья Котова определила ряд территорий, на которых необходимо проверить качество уборки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова во время аппаратного совещания 21 ноября отчитала глав Ленинского и Советского районов города Александра Орла и Владислава Макарова за плохую уборку снега. Глава города поручила им посетить дворы в своем районе.

«На Лизы Чайкиной снег не вывозится. В частности, дом № 11. Прогуляйтесь, посмотрите, как идет уборка. Определитесь, что за управляющая компания там. Ну и близлежащие кварталы проверьте», — поручила Котова Орлу.

Макарову глава города поручила проверить уборку улицы Воровского. По состоянию данной улицы поступает больше всего претензий от граждан.

На этом же совещании вице-мэр Андрей Ксензов сообщил, что в городе начался монтаж новогодней иллюминации. По его словам, к 10 декабря все работы будут завершены, и город засияет.

Неделей ранее Котова велела привести дорожные службы в круглосуточный режим работы. Он также обратилась к жителям города и попросила их информировать мэрию и состоянии дорог и придомовых территорий.