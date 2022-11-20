20 ноября 2022
19 ноября 2022

Мэр Челябинска отчитала глав районов за плохую уборку снега

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Челябинск, уборка снега, трактор, комунальщики
Наталья Котова определила ряд территорий, на которых необходимо проверить качество уборки Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова во время аппаратного совещания 21 ноября отчитала глав Ленинского и Советского районов города Александра Орла и Владислава Макарова за плохую уборку снега. Глава города поручила им посетить дворы в своем районе.

«На Лизы Чайкиной снег не вывозится. В частности, дом № 11. Прогуляйтесь, посмотрите, как идет уборка. Определитесь, что за управляющая компания там. Ну и близлежащие кварталы проверьте», — поручила Котова Орлу.

Макарову глава города поручила проверить уборку улицы Воровского. По состоянию данной улицы поступает больше всего претензий от граждан.

На этом же совещании вице-мэр Андрей Ксензов сообщил, что в городе начался монтаж новогодней иллюминации. По его словам, к 10 декабря все работы будут завершены, и город засияет.

Неделей ранее Котова велела привести дорожные службы в круглосуточный режим работы. Он также обратилась к жителям города и попросила их информировать мэрию и состоянии дорог и придомовых территорий.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Мэр Челябинска Наталья Котова во время аппаратного совещания 21 ноября отчитала глав Ленинского и Советского районов города Александра Орла и Владислава Макарова за плохую уборку снега. Глава города поручила им посетить дворы в своем районе. «На Лизы Чайкиной снег не вывозится. В частности, дом № 11. Прогуляйтесь, посмотрите, как идет уборка. Определитесь, что за управляющая компания там. Ну и близлежащие кварталы проверьте», — поручила Котова Орлу. Макарову глава города поручила проверить уборку улицы Воровского. По состоянию данной улицы поступает больше всего претензий от граждан. На этом же совещании вице-мэр Андрей Ксензов сообщил, что в городе начался монтаж новогодней иллюминации. По его словам, к 10 декабря все работы будут завершены, и город засияет. Неделей ранее Котова велела привести дорожные службы в круглосуточный режим работы. Он также обратилась к жителям города и попросила их информировать мэрию и состоянии дорог и придомовых территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...