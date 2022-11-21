Польша усиливает оборону на границе с Украиной

В Минобороны Польши сообщили, что разместят систему ПВО Patriot на границе с Украиной
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Немецкие системы ПВО будут располагаться на границе с Украиной Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Польша приняла предложение Германии о размещении дополнительных пусковых установок ракет Patriot на границе с Украиной. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Я с удовлетворением принял предложение министра обороны Германии о размещении в нашей стране дополнительных пусковых установок ракет Patriot», — написал Блащак в социальных сетях. В ходе телефонного разговора с немецкой стороны было решено разместить установки на границе с Украиной.

Ранее в Германии обратили внимание на «дыры» в противовоздушной обороне Польши в результате падения двух ракет. Вскоре после инцидента власти Германии предложили в качестве помощи отправить Варшаве систему ПВО Patriot, передает Life. Позже в Польше представили схему, по которой на ее территории упали две ракеты С-300, убив двух мирных граждан, сообщает «Царьград». Польский президент Анджей Дуда заявил, что случившееся было несчастным случаем.

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Польша приняла предложение Германии о размещении дополнительных пусковых установок ракет Patriot на границе с Украиной. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. «Я с удовлетворением принял предложение министра обороны Германии о размещении в нашей стране дополнительных пусковых установок ракет Patriot», — написал Блащак в социальных сетях. В ходе телефонного разговора с немецкой стороны было решено разместить установки на границе с Украиной. Ранее в Германии обратили внимание на «дыры» в противовоздушной обороне Польши в результате падения двух ракет. Вскоре после инцидента власти Германии предложили в качестве помощи отправить Варшаве систему ПВО Patriot, передает Life. Позже в Польше представили схему, по которой на ее территории упали две ракеты С-300, убив двух мирных граждан, сообщает «Царьград». Польский президент Анджей Дуда заявил, что случившееся было несчастным случаем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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