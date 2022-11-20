20 ноября 2022

RP: в Германии обеспокоились брешами в европейской ПВО после падения ракеты в Польше

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
Министр обороны ФРГ: падение ракет в Польше обнажило бреши в европейской ПВО Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Падение украинских ракет в Польше обнажило бреши в европейской системе противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.

«Мы должны стать лучше во всех областях. […] В Европе есть бреши», — указала она в интервью немецкой газете Rheinische Post. Кристина Ламбрехт добавила, что в качестве помощи Германия предоставит Польше многоцелевые истребители Eurofighter и американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Ранее, 15 ноября, две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. В результате погибло два человека. К расследованию данного происшествия сразу подключились США. Зеленский заявил, что в произошедшем якобы виновата Россия. Позже посла России вызвали в МИД Польши, чтобы обвинить во взрыве ракет и потребовать незамедлительного предоставления подробных разъяснений. Напротив, в Германии призвали Украину признаться во взрывах и принести извинения. После проведенного расследования, польский президент назвал ракетный удар Украины несчастным случаем.

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Падение украинских ракет в Польше обнажило бреши в европейской системе противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление сделала министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. «Мы должны стать лучше во всех областях. […] В Европе есть бреши», — указала она в интервью немецкой газете Rheinische Post. Кристина Ламбрехт добавила, что в качестве помощи Германия предоставит Польше многоцелевые истребители Eurofighter и американские зенитно-ракетные комплексы Patriot. Ранее, 15 ноября, две ракеты упали около деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. В результате погибло два человека. К расследованию данного происшествия сразу подключились США. Зеленский заявил, что в произошедшем якобы виновата Россия. Позже посла России вызвали в МИД Польши, чтобы обвинить во взрыве ракет и потребовать незамедлительного предоставления подробных разъяснений. Напротив, в Германии призвали Украину признаться во взрывах и принести извинения. После проведенного расследования, польский президент назвал ракетный удар Украины несчастным случаем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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