В резиденции Куйвашева собрали срочное совещание из-за отставки главы «Областной газеты»

Антон Стуликов неожиданно ушел в отставку 21 ноября Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Руководство свердловского департамента информполитики собрало экстренное совещание из-за увольнения Антона Стуликова с поста директора «Областной газеты», издаваемой властями региона. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к пиар-блоку губернатора Евгения Куйвашева.

«В резиденции [губернатора] идет совещание по этому поводу [увольнению Стуликова]. В том числе, обсуждается фамилия сменщика», — поделился инсайдер агентства, уточнив, что пока решения о новом директоре нет. По данным другого собеседника, совещания по этому вопросу продолжаются весь день. Получить официальный комментарий департамента пока не удалось, там не ответили на запрос URA.RU.

Стуликов покинул пост директора «ОГ» утром 21 ноября. Источники URA.RU сообщали, что опытный медиаменеджер написал заявление на увольнение по собственному желанию. Для коллектива издания уход шефа стал неожиданностью, многие из них узнали о решении только из публикаций СМИ. Сам Стуликов обещал журналистам прокомментировать случившееся позднее.

Руководство «Областной газеты» сменилось осенью 2021 года. После девяти лет на посту издание покинул Дмитрий Полянин. 26 ноября того же года «ОГ» возглавил Антон Стуликов — экс-гендиректор ОТВ и советник губернатора Куйвашева. Спустя несколько месяцев, летом 2022-го, в газете произошло разделение полномочий: главным редактором стал журналист Александр Лакедемонский, а Стуликов оставил за собой должность директора.