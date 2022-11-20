В Лабытнанги (ЯНАО) с февраля компания не может продать карьер с заводом и техникой. Объявление о продаже готового бизнеса вновь размещено на сайте Avito.
«Карьер активно разрабатывается, ежедневно перерабатывается до 1000 кубических метров скалы. На территории карьера располагается завод с развитой инфраструктурой, обеспеченный всеми средствами производства и карьерной техникой», — говорится в объявлении.
Продавец отметил, что стоимость готового бизнеса 390 миллионов рублей. Месторождение расположено в 16 километрах от города Лабытнанги, на территории Приуральского района. Балансовые запасы составляют более 3 миллионов кубометров.
Ранее URA.RU рассказывало, что в феврале данный бизнес уже выставлялся на продажу. Карьер продает компания «Ямал-гранит».
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