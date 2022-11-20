20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

В ЯНАО почти год не могут продать дорогой готовый бизнес. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Качканарского горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК). Свердловская область, Качканар, добыча руды, качканарский гок, кгок, карьер, евраз кгок
Готовый бизнес продается за 390 миллионов рублей Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) с февраля компания не может продать карьер с заводом и техникой. Объявление о продаже готового бизнеса вновь размещено на сайте Avito.

«Карьер активно разрабатывается, ежедневно перерабатывается до 1000 кубических метров скалы. На территории карьера располагается завод с развитой инфраструктурой, обеспеченный всеми средствами производства и карьерной техникой», — говорится в объявлении.

Продавец отметил, что стоимость готового бизнеса 390 миллионов рублей. Месторождение расположено в 16 километрах от города Лабытнанги, на территории Приуральского района. Балансовые запасы составляют более 3 миллионов кубометров.

Ранее URA.RU рассказывало, что в феврале данный бизнес уже выставлялся на продажу. Карьер продает компания «Ямал-гранит».

Продается карьер с заводом и техникой
Продается карьер с заводом и техникой
Продается карьер с заводом и техникой

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В Лабытнанги (ЯНАО) с февраля компания не может продать карьер с заводом и техникой. Объявление о продаже готового бизнеса вновь размещено на сайте Avito. «Карьер активно разрабатывается, ежедневно перерабатывается до 1000 кубических метров скалы. На территории карьера располагается завод с развитой инфраструктурой, обеспеченный всеми средствами производства и карьерной техникой», — говорится в объявлении. Продавец отметил, что стоимость готового бизнеса 390 миллионов рублей. Месторождение расположено в 16 километрах от города Лабытнанги, на территории Приуральского района. Балансовые запасы составляют более 3 миллионов кубометров. Ранее URA.RU рассказывало, что в феврале данный бизнес уже выставлялся на продажу. Карьер продает компания «Ямал-гранит».
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