Готовый бизнес продается за 390 миллионов рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) с февраля компания не может продать карьер с заводом и техникой. Объявление о продаже готового бизнеса вновь размещено на сайте Avito.

«Карьер активно разрабатывается, ежедневно перерабатывается до 1000 кубических метров скалы. На территории карьера располагается завод с развитой инфраструктурой, обеспеченный всеми средствами производства и карьерной техникой», — говорится в объявлении.

Продавец отметил, что стоимость готового бизнеса 390 миллионов рублей. Месторождение расположено в 16 километрах от города Лабытнанги, на территории Приуральского района. Балансовые запасы составляют более 3 миллионов кубометров.

Ранее URA.RU рассказывало, что в феврале данный бизнес уже выставлялся на продажу. Карьер продает компания «Ямал-гранит».

Продается карьер с заводом и техникой Avito

Продается карьер с заводом и техникой Avito