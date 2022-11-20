Прохор Шаляпин призвал жителей ЯНАО поддержать российских солдат. Видео

21 ноября 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Прохор Шаляпин призвал ямальцев поддержать российских солдат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский исполнитель Прохор Шаляпин призвал жителей ЯНАО поддержать российских военнослужащих, которые участвуют в специальной операции. Об этом он сказал, записав видеообращение. «Решается вопрос о защите русского мира. Конечно, мы верим и знаем, что победа обязательно будет за нами. Для этого необходимо напряжение всех сил народа, не только наших военных, но и всех граждан, способных внести свою лепту в победу. Дорогие жители Ямала, друзья, соратники, коллеги сегодня наша страна оказалась не в простой ситуации. У нас очень сильный враг и нам важно сплотиться и всем народом помочь фронту. Наша помощь важна не только с материальной точки, а духовное единство и зрелось сего нашего общества», — говорит он на видео, опубликованном в группе «Народный фронт на Ямале». Глава страны Владимир Путин заявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. Одной из основных задач стала — защита мирных граждан Донбасса, которых на протяжении восьми лет обстреливают украинские силовики.

Российский исполнитель Прохор Шаляпин призвал жителей ЯНАО поддержать российских военнослужащих, которые участвуют в специальной операции. Об этом он сказал, записав видеообращение. «Решается вопрос о защите русского мира. Конечно, мы верим и знаем, что победа обязательно будет за нами. Для этого необходимо напряжение всех сил народа, не только наших военных, но и всех граждан, способных внести свою лепту в победу. Дорогие жители Ямала, друзья, соратники, коллеги сегодня наша страна оказалась не в простой ситуации. У нас очень сильный враг и нам важно сплотиться и всем народом помочь фронту. Наша помощь важна не только с материальной точки, а духовное единство и зрелось сего нашего общества», — говорит он на видео, опубликованном в группе «Народный фронт на Ямале». Глава страны Владимир Путин заявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. Одной из основных задач стала — защита мирных граждан Донбасса, которых на протяжении восьми лет обстреливают украинские силовики.