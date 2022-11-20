20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Прохор Шаляпин призвал жителей ЯНАО поддержать российских солдат. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, солдаты, военнослужащие, бойцы, военная форма, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
Прохор Шаляпин призвал ямальцев поддержать российских солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский исполнитель Прохор Шаляпин призвал жителей ЯНАО поддержать российских военнослужащих, которые участвуют в специальной операции. Об этом он сказал, записав видеообращение.

«Решается вопрос о защите русского мира. Конечно, мы верим и знаем, что победа обязательно будет за нами. Для этого необходимо напряжение всех сил народа, не только наших военных, но и всех граждан, способных внести свою лепту в победу. Дорогие жители Ямала, друзья, соратники, коллеги сегодня наша страна оказалась не в простой ситуации. У нас очень сильный враг и нам важно сплотиться и всем народом помочь фронту. Наша помощь важна не только с материальной точки, а духовное единство и зрелось сего нашего общества», — говорит он на видео, опубликованном в группе «Народный фронт на Ямале».

Глава страны Владимир Путин заявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. Одной из основных задач стала — защита мирных граждан Донбасса, которых на протяжении восьми лет обстреливают украинские силовики.

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Российский исполнитель Прохор Шаляпин призвал жителей ЯНАО поддержать российских военнослужащих, которые участвуют в специальной операции. Об этом он сказал, записав видеообращение. «Решается вопрос о защите русского мира. Конечно, мы верим и знаем, что победа обязательно будет за нами. Для этого необходимо напряжение всех сил народа, не только наших военных, но и всех граждан, способных внести свою лепту в победу. Дорогие жители Ямала, друзья, соратники, коллеги сегодня наша страна оказалась не в простой ситуации. У нас очень сильный враг и нам важно сплотиться и всем народом помочь фронту. Наша помощь важна не только с материальной точки, а духовное единство и зрелось сего нашего общества», — говорит он на видео, опубликованном в группе «Народный фронт на Ямале». Глава страны Владимир Путин заявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля 2022 года. Одной из основных задач стала — защита мирных граждан Донбасса, которых на протяжении восьми лет обстреливают украинские силовики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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