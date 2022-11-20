Курганский оборонный завод планирует избавиться от импортных запчастей к гусеничной технике

21 ноября 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

На КМЗ могут отказаться от запчастей импортного производства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский машиностроительный завод (КМЗ) планируют заменить зарубежные запчасти на бульдозерной технике на отечественные аналоги. Об этом сообщается в официальной группе оборонного предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Провели деловые переговоры с партнерами ООО „Техтрон-ТТ“ (г. Челябинск), ТОО „Петромашзавод“ (г. Петропавловск, республика Казахстан) и ООО „Комплексные системы“ (г. Курган). Обсуждалась возможность перехода на преимущественное использование отечественных решений в части наиболее изнашиваемых запчастей к бульдозерной технике импортного производства», — говорится в сообщении. Также на КМЗ отметили, что по итогам встреч запланированы мероприятия по освоению перспективной номенклатуры отливок и поковок. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он побывал в цехах КМЗ и проверил выполнение гособоронзаказа. После его визита на оборонном предприятии изменили график работы. Сотрудникам дополнительно ввели рабочие дни по субботам. В пресс-службе КМЗ сообщили, что это сделано для того, чтобы быстрее выполнить госзаказ. В августе на «Курганмашзаводе» уже объявляли многосменный режим работы. Также сообщалось, что на главном оборонном заводе Кургана ищут замену немецких комплектующих для мини-погрузчиков.

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) планируют заменить зарубежные запчасти на бульдозерной технике на отечественные аналоги. Об этом сообщается в официальной группе оборонного предприятия в соцсети «ВКонтакте». «Провели деловые переговоры с партнерами ООО „Техтрон-ТТ“ (г. Челябинск), ТОО „Петромашзавод“ (г. Петропавловск, республика Казахстан) и ООО „Комплексные системы“ (г. Курган). Обсуждалась возможность перехода на преимущественное использование отечественных решений в части наиболее изнашиваемых запчастей к бульдозерной технике импортного производства», — говорится в сообщении. Также на КМЗ отметили, что по итогам встреч запланированы мероприятия по освоению перспективной номенклатуры отливок и поковок. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» посетил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он побывал в цехах КМЗ и проверил выполнение гособоронзаказа. После его визита на оборонном предприятии изменили график работы. Сотрудникам дополнительно ввели рабочие дни по субботам. В пресс-службе КМЗ сообщили, что это сделано для того, чтобы быстрее выполнить госзаказ. В августе на «Курганмашзаводе» уже объявляли многосменный режим работы. Также сообщалось, что на главном оборонном заводе Кургана ищут замену немецких комплектующих для мини-погрузчиков.