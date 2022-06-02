На курганском оборонном заводе ищут замену немецких комплектующих

Курганмашзавод планирует заменить немецкие двигатели для мини-погрузчиков на белорусские Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Курганский машиностроительный завод, который попал под санкции западных стран, планирует заменить немецкие дизельные двигатели для мини-погрузчиков. Об этом рассказал замдиректора по продажам гражданской продукции ПАО «Курганмашзавод» Андрей Толстыкин.

«В настоящее время доля импортных комплектующих, используемых при производстве этих погрузчиков, составляет менее 20%, а главный импортируемый узел — это немецкий дизельный двигатель. Несмотря на то, что санкционные меры этих двигателей пока не коснулись, но мы уже начали вести переговоры с белорусскими моторостроителями о замене двигателя», — рассказал Толстыкин журналу «Грейдер». По словам замдиректора, остальные импортные комплектующие не являются критичными для сборки.

Ранее URA.RU писало, что курганский завод поможет в импортозамещении местному аэропорту. На курганском заводе комплексных технологий разработали устройство для термического сжигания отходов, которое заменит импортные аналоги. На Ямале заинтересовались курганской техникой для нефтяной промышленности, которая полностью состоит из отечественных компонентов.

Экономические санкции против России ряд стран ввели, когда 24 февраля было объявлено о проведении на Украине спецоперации. По словам президента РФ Владимира Путина, санкционное давление на Россию продолжается с 2000-х годов и призвано навредить каждому жителю РФ. В качестве политики смягчения негативного влияния санкций РФ начала реализацию программы импортозамещения, позволившей заменить многие импортные товары отечественными аналогами.

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