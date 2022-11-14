Курганский оборонный завод, где был Медведев, меняет график работы

15 ноября 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

График работы на КМЗ меняют из-за выполнения гособоронзаказа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский машиностроительный завод (КМЗ), выполняющий гособоронзаказ, изменил режим работы на предприятии после приезда зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом URA.RU сообщили источники из числа работников предприятия. «После приезда Дмитрия Медведева на КМЗ снова ввели рабочие субботы. В этом году придется отработать из-за гособоронзаказа еще пять выходных дней», — рассказал инсайдер. Ранее рабочие дни в субботу вводились на заводе в сентябре и октябре этого года. Другой источник также отметил, что сотрудникам КМЗ продлили особый режим работы. «Два субботних дня на „Курганмашзаводе“ будут рабочими в конце ноября и еще три в декабре. Видимо хотят ускорить выполнение госзаказа», — добавил инсайдер. URA.RU обратилось за комментарием в ПАО «Курганмашзавод». В пресс-службе предприятия данную информацию подтвердили. «Рабочие субботы на КМЗ введены для безусловного выполнения государственного оборонного заказа», — сообщил представитель завода. Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Медведев проверил выполнение гособоронзаказа на КМЗ. Зампредседателя Совбеза РФ побывал в цехах «Курганмашзавода» и посмотрел, как идет выпуск боевой техники. По информации инсайдеров, в ходе визита на предприятие Медведеву сообщили о проблемах с выполнением госзаказа, которые связаны с работой кооперации. Губернатор Курганской области заявил, что поможет оборонному предприятию помочь выполнить оборозаказ. Также сообщалось, что в августе на КМЗ был объявлен многосменный режим работы. Кроме того, на заводе не исключали возможность пересмотра графика отпусков.

Курганский машиностроительный завод (КМЗ), выполняющий гособоронзаказ, изменил режим работы на предприятии после приезда зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Об этом URA.RU сообщили источники из числа работников предприятия. «После приезда Дмитрия Медведева на КМЗ снова ввели рабочие субботы. В этом году придется отработать из-за гособоронзаказа еще пять выходных дней», — рассказал инсайдер. Ранее рабочие дни в субботу вводились на заводе в сентябре и октябре этого года. Другой источник также отметил, что сотрудникам КМЗ продлили особый режим работы. «Два субботних дня на „Курганмашзаводе“ будут рабочими в конце ноября и еще три в декабре. Видимо хотят ускорить выполнение госзаказа», — добавил инсайдер. URA.RU обратилось за комментарием в ПАО «Курганмашзавод». В пресс-службе предприятия данную информацию подтвердили. «Рабочие субботы на КМЗ введены для безусловного выполнения государственного оборонного заказа», — сообщил представитель завода. Ранее URA.RU писало, что Дмитрий Медведев проверил выполнение гособоронзаказа на КМЗ. Зампредседателя Совбеза РФ побывал в цехах «Курганмашзавода» и посмотрел, как идет выпуск боевой техники. По информации инсайдеров, в ходе визита на предприятие Медведеву сообщили о проблемах с выполнением госзаказа, которые связаны с работой кооперации. Губернатор Курганской области заявил, что поможет оборонному предприятию помочь выполнить оборозаказ. Также сообщалось, что в августе на КМЗ был объявлен многосменный режим работы. Кроме того, на заводе не исключали возможность пересмотра графика отпусков.