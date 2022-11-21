21 ноября 2022

В курганском управлении Росгвардии представили нового начальника. Фото

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Вручение ключей от ППС машин. г. Курган, строй, росгвардия
В Кургане назначен начальник регионального управления войск Росгвардии Фото:

В Кургане официально представили начальника регионального управления Росгвардии. Полковник полиции Олег Охрименко назначен приказом на должность руководителя курганского управления и представлен коллективу 22 ноября. Информацию сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

«Охрименко Олег Викторович сегодня, 22 ноября, официально представлен в качестве начальника курганского управления войск национальной гвардии», — рассказали в управлении. Нового руководителя составу представил замкомандующего Уральского округа войск национальной гвардии Александр Голосов.

53-летний Охрименко ранее руководил управлением вневедомственной охраны Росгвардии в родной Волгоградской области. Охрименко имеет два высших образования. У полковника есть ведомственные награды — медали «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» I, II, III степени.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане стало известно, кто возглавит управление Росгвардии после того, как должность покинул Андрей Быстров. Экс-начальник курганских силовиков ушел на повышение в Рогсвардию Северо-Западного округа.

Полковник полиции Олег Охрименко назначен руководителем Управления Росгвардии по Курганской области

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В Кургане официально представили начальника регионального управления Росгвардии. Полковник полиции Олег Охрименко назначен приказом на должность руководителя курганского управления и представлен коллективу 22 ноября. Информацию сообщили в пресс-службе управления Росгвардии. «Охрименко Олег Викторович сегодня, 22 ноября, официально представлен в качестве начальника курганского управления войск национальной гвардии», — рассказали в управлении. Нового руководителя составу представил замкомандующего Уральского округа войск национальной гвардии Александр Голосов. 53-летний Охрименко ранее руководил управлением вневедомственной охраны Росгвардии в родной Волгоградской области. Охрименко имеет два высших образования. У полковника есть ведомственные награды — медали «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» I, II, III степени. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане стало известно, кто возглавит управление Росгвардии после того, как должность покинул Андрей Быстров. Экс-начальник курганских силовиков ушел на повышение в Рогсвардию Северо-Западного округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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