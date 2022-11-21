Курганцы смогут безопасно ходить по городскому мосту не раньше декабря. Видео

21 ноября 2022 в 19:27 Размер текста - 17 +

В Кургане на городском мосту закрыт проход для пешеходов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане Некрасовский путепровод остается закрытым для пешеходного движения. Открыть его планируется в конце текущего месяца. Об этом URA.RU сообщили в администрации Кургана. «До конца месяца на тротуаре с левой стороны <…> будут завершены работы по установке ограждения и укладке тротуарных плит. <…> Пока мост открыт только для транспорта. Нахождение пешеходов на нем не допускается, это небезопасно», — сообщили в мэрии на редакционный запрос. О том, когда проход станет возможным, администрация известит дополнительно. Пока пешеходное движение на мосту остается опасным, полностью открыто лишь автомобильное движение. Об опасности горожан предупреждают знаки, проход людей затрудняет отсутствие плит и ограждений на пешеходной зоне. В администрации со ссылкой на подрядчика пообещали, что сперва работы завершат на стороне, расположенной ближе к вокзалам, спустя неделю — на противоположной части строения. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы начали ходить по строящемуся мосту с риском для жизни. После того, как движение транспорта по мосту открыли, власти заявили об продлении работ на важном городском объекте.

В Кургане Некрасовский путепровод остается закрытым для пешеходного движения. Открыть его планируется в конце текущего месяца. Об этом URA.RU сообщили в администрации Кургана. «До конца месяца на тротуаре с левой стороны <…> будут завершены работы по установке ограждения и укладке тротуарных плит. <…> Пока мост открыт только для транспорта. Нахождение пешеходов на нем не допускается, это небезопасно», — сообщили в мэрии на редакционный запрос. О том, когда проход станет возможным, администрация известит дополнительно. Пока пешеходное движение на мосту остается опасным, полностью открыто лишь автомобильное движение. Об опасности горожан предупреждают знаки, проход людей затрудняет отсутствие плит и ограждений на пешеходной зоне. В администрации со ссылкой на подрядчика пообещали, что сперва работы завершат на стороне, расположенной ближе к вокзалам, спустя неделю — на противоположной части строения. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы начали ходить по строящемуся мосту с риском для жизни. После того, как движение транспорта по мосту открыли, власти заявили об продлении работ на важном городском объекте.