Скончался священник 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, раненный на фронте 21 ноября 2022 в 22:58 Размер текста - 17 + Александр Цыганов получил тяжелые ранения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Умер воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского Пскова иерей Александр Цыганов из-за ранений, полученных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Псково-Печерском монастыре. «21 ноября после двух тяжелых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник Александр Цыганов. Батюшка был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению военных», — сообщается в telegram-канале Псково-Печерского монастыря. Цыганов попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России Васильеву, который скончался 6 ноября. Священники работали в зоне спецоперации на Украине. Умер воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского Пскова иерей Александр Цыганов из-за ранений, полученных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Псково-Печерском монастыре. «21 ноября после двух тяжелых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник Александр Цыганов. Батюшка был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению военных», — сообщается в telegram-канале Псково-Печерского монастыря. Цыганов попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России Васильеву, который скончался 6 ноября. Священники работали в зоне спецоперации на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям