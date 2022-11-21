Скончался священник 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, раненный на фронте

Александр Цыганов получил тяжелые ранения
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Умер воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского Пскова иерей Александр Цыганов из-за ранений, полученных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Псково-Печерском монастыре.
«21 ноября после двух тяжелых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник Александр Цыганов. Батюшка был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению военных», — сообщается в telegram-канале Псково-Печерского монастыря.
Цыганов попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России Васильеву, который скончался 6 ноября. Священники работали в зоне спецоперации на Украине.