Скончался священник 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, раненный на фронте

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Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в Храме Федора Студита в Москве. Москва, священники, церковные свечи, храм, церковь, церковная служба, чаплин всеволод, покойник, отпевание в храме, православный обряд, усопший, ковь, наперсный крест
Александр Цыганов получил тяжелые ранения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Умер воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского Пскова иерей Александр Цыганов из-за ранений, полученных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Псково-Печерском монастыре.

«21 ноября после двух тяжелых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник Александр Цыганов. Батюшка был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению военных», — сообщается в telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Цыганов попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России Васильеву, который скончался 6 ноября. Священники работали в зоне спецоперации на Украине.

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Умер воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского Пскова иерей Александр Цыганов из-за ранений, полученных в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Псково-Печерском монастыре. «21 ноября после двух тяжелых недель борьбы за жизнь от полученных ранений скончался воинский священник Александр Цыганов. Батюшка был тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению военных», — сообщается в telegram-канале Псково-Печерского монастыря. Цыганов попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России Васильеву, который скончался 6 ноября. Священники работали в зоне спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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