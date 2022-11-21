В правительстве ФРГ оправдались за обращение Шольца к Путину

Правительство ФРГ: Шольц обращается к Путину на «вы»

22 ноября 2022 в 04:43 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц обращается к Владимиру Путину исключительно на «вы», заявил Штеффен Хебештрайт Фото: Bundesregierung\Kugler Обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца на «ты» в адрес Президента РФ Владимира Путина было риторической фигурой. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге, отвечая на вопрос журналиста. «Федеральный канцлер [Олаф Шольц] с российским президентом [Владимиром Путиным] не на „ты“, а на „вы“. Я думаю, это было риторической фигурой, которую [Шольц] использовал, чтобы призвать [Путина завершить спецоперацию]», — сказал Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости. Журналист также поинтересовался, почему Шольц избегает называть Путина президентом. Хеберштрайт ответил, что не стал бы выносить суждений по этому поводу. Ранее сообщалось, что Шольц выступил за нормализацию отношений с Путиным, передает RT. Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился к Шольцу с просьбой объявить Путину ультиматум. За это канцлера ФРГ высмеяли немецкие пользователи в соцсетях.

Обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца на «ты» в адрес Президента РФ Владимира Путина было риторической фигурой. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге, отвечая на вопрос журналиста. «Федеральный канцлер [Олаф Шольц] с российским президентом [Владимиром Путиным] не на „ты“, а на „вы“. Я думаю, это было риторической фигурой, которую [Шольц] использовал, чтобы призвать [Путина завершить спецоперацию]», — сказал Штеффен Хебештрайт, передает РИА Новости. Журналист также поинтересовался, почему Шольц избегает называть Путина президентом. Хеберштрайт ответил, что не стал бы выносить суждений по этому поводу. Ранее сообщалось, что Шольц выступил за нормализацию отношений с Путиным, передает RT. Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился к Шольцу с просьбой объявить Путину ультиматум. За это канцлера ФРГ высмеяли немецкие пользователи в соцсетях.