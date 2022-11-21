21 ноября 2022

Мэрия Кургана платит миллионы за публикации о себе

© Служба новостей «URA.RU»
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Горсад. Курган, администрация города, мэрия кургана, администрация кургана
Аналогичный аукцион мэрия также объявляла и завершила этим летом Фото:

Мэрия Кургана выделила 4,2 млн рублей редакции газеты «Курган и курганцы». За эту сумму издание до конца текущего года обязано размещать материалы о работе городских властей. Данные о завершенном электронном аукционе опубликованы на сервисе СБИС.

«Оказание услуг на опубликование правовых актов и официальной информации Главы города Кургана, правовых актов Администрации города Кургана, решений Курганской городской Думы нормативного характера и иных информационных материалов в периодическом печатном издании в 2022 году. Опубликование предоставляемых Заказчиком материалов без внесения изменений и дополнений со стороны Исполнителя», — указано в техзадании.

Более 4 млн рублей мэрия заплатит изданию за 3 неполных месяца. Публикации в газете по проекту контракта должны появляться не реже трех раз в неделю. Всего за период такого сотрудничества до 31 декабря издание обязано напечатать «190 тысяч квадратных сантиметров текста о деятельности администрации».

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Мэрия Кургана выделила 4,2 млн рублей редакции газеты «Курган и курганцы». За эту сумму издание до конца текущего года обязано размещать материалы о работе городских властей. Данные о завершенном электронном аукционе опубликованы на сервисе СБИС. «Оказание услуг на опубликование правовых актов и официальной информации Главы города Кургана, правовых актов Администрации города Кургана, решений Курганской городской Думы нормативного характера и иных информационных материалов в периодическом печатном издании в 2022 году. Опубликование предоставляемых Заказчиком материалов без внесения изменений и дополнений со стороны Исполнителя», — указано в техзадании. Более 4 млн рублей мэрия заплатит изданию за 3 неполных месяца. Публикации в газете по проекту контракта должны появляться не реже трех раз в неделю. Всего за период такого сотрудничества до 31 декабря издание обязано напечатать «190 тысяч квадратных сантиметров текста о деятельности администрации».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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