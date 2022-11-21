Мэрия Кургана платит миллионы за публикации о себе

Мэрия Кургана выделила 4,2 млн рублей редакции газеты «Курган и курганцы». За эту сумму издание до конца текущего года обязано размещать материалы о работе городских властей. Данные о завершенном электронном аукционе опубликованы на сервисе СБИС.
«Оказание услуг на опубликование правовых актов и официальной информации Главы города Кургана, правовых актов Администрации города Кургана, решений Курганской городской Думы нормативного характера и иных информационных материалов в периодическом печатном издании в 2022 году. Опубликование предоставляемых Заказчиком материалов без внесения изменений и дополнений со стороны Исполнителя», — указано в техзадании.
Более 4 млн рублей мэрия заплатит изданию за 3 неполных месяца. Публикации в газете по проекту контракта должны появляться не реже трех раз в неделю. Всего за период такого сотрудничества до 31 декабря издание обязано напечатать «190 тысяч квадратных сантиметров текста о деятельности администрации».
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