Мэрия Кургана платит миллионы за публикации о себе

22 ноября 2022 в 07:00 Размер текста - 17 +

Аналогичный аукцион мэрия также объявляла и завершила этим летом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Кургана выделила 4,2 млн рублей редакции газеты «Курган и курганцы». За эту сумму издание до конца текущего года обязано размещать материалы о работе городских властей. Данные о завершенном электронном аукционе опубликованы на сервисе СБИС. «Оказание услуг на опубликование правовых актов и официальной информации Главы города Кургана, правовых актов Администрации города Кургана, решений Курганской городской Думы нормативного характера и иных информационных материалов в периодическом печатном издании в 2022 году. Опубликование предоставляемых Заказчиком материалов без внесения изменений и дополнений со стороны Исполнителя», — указано в техзадании. Более 4 млн рублей мэрия заплатит изданию за 3 неполных месяца. Публикации в газете по проекту контракта должны появляться не реже трех раз в неделю. Всего за период такого сотрудничества до 31 декабря издание обязано напечатать «190 тысяч квадратных сантиметров текста о деятельности администрации».

Мэрия Кургана выделила 4,2 млн рублей редакции газеты «Курган и курганцы». За эту сумму издание до конца текущего года обязано размещать материалы о работе городских властей. Данные о завершенном электронном аукционе опубликованы на сервисе СБИС. «Оказание услуг на опубликование правовых актов и официальной информации Главы города Кургана, правовых актов Администрации города Кургана, решений Курганской городской Думы нормативного характера и иных информационных материалов в периодическом печатном издании в 2022 году. Опубликование предоставляемых Заказчиком материалов без внесения изменений и дополнений со стороны Исполнителя», — указано в техзадании. Более 4 млн рублей мэрия заплатит изданию за 3 неполных месяца. Публикации в газете по проекту контракта должны появляться не реже трех раз в неделю. Всего за период такого сотрудничества до 31 декабря издание обязано напечатать «190 тысяч квадратных сантиметров текста о деятельности администрации».