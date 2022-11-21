Россия дала совет Турции, начавшей спецоперацию в Сирии

Представитель президента РФ Лаврентьев: Россия призывает Турцию не допустить эскалации конфликта в Сирии

22 ноября 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Турции следует искать мирное решение курдского вопроса, убежден Лаврентьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Москва призывает Анкару (Турция) не допустить эскалации конфликта в Сирии, направленного, в том числе, против США. Об этом заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. «Москва считает, что Анкаре стоит воздержаться от применения чрезмерной военной силы в Сирии», — заявил Лаврентьев в ходе переговоров в Астане. Его слова передает РИА Новости. Он призвал Турцию не допустить эскалации напряженности между странами, а также заявил о необходимости поиска мирного решения курдского вопроса. Ранее турецкие военные начали воздушную операцию «Коготь-меч» на территории Сирии после теракта в Стамбуле, организованного Рабочей партией Курдистана (РПК). Приказ о начале ее проведения отдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает RT. Он неоднократно заявлял, что США снабжают оружием курдские вооруженные формирования в Сирии. А министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу указал на причастность США к теракту в Стамбуле, передает телеканал 360. По мнению турецкого историка Мехмета Перинчек, операция турецких военных на севере Сирии и Ирака направлена также и против США.

Москва призывает Анкару (Турция) не допустить эскалации конфликта в Сирии, направленного, в том числе, против США. Об этом заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. «Москва считает, что Анкаре стоит воздержаться от применения чрезмерной военной силы в Сирии», — заявил Лаврентьев в ходе переговоров в Астане. Его слова передает РИА Новости. Он призвал Турцию не допустить эскалации напряженности между странами, а также заявил о необходимости поиска мирного решения курдского вопроса. Ранее турецкие военные начали воздушную операцию «Коготь-меч» на территории Сирии после теракта в Стамбуле, организованного Рабочей партией Курдистана (РПК). Приказ о начале ее проведения отдал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает RT. Он неоднократно заявлял, что США снабжают оружием курдские вооруженные формирования в Сирии. А министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу указал на причастность США к теракту в Стамбуле, передает телеканал 360. По мнению турецкого историка Мехмета Перинчек, операция турецких военных на севере Сирии и Ирака направлена также и против США.