Турция по примеру России начала спецоперацию против США

Историк Перинчек заявил, что турецкая операция в Ираке направлена против США и РПК

22 ноября 2022 в 06:56 Размер текста - 17 +

Воздушная операция ВС Турции была направлена против США и РПК, считает Мехмет Перинчек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Воздушная операция турецких военных на севере Сирии и Ирака была направлена не только против запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК), но и против США. Об этом заявил турецкий историк Мехмет Перинчек. «Эту операцию турецкой армии следует рассматривать как второй фронт, открытый против США после операции на Украине. Подобно тому, как специальная военная операция России против периферийного режима направлена не только против Украины, но и планов США, точно так же эта операция Турции — операция не только против РПК, сил [Партии демократического союза сирийских курдов], но и против Вашингтона», — заявил Мехмет Перинчек в беседе с РИА Новости. Америка регулярно поддерживает РПК финансами и вооружает их, отметил эксперт. По его мнению, Вашингтону следует выйти из региона, потому что они находятся на одном фронте с PПK, а «Турция, Россия, Иран и Сирия — вместе». Ранее URA.RU сообщало о начале турецкой спецоперации «Коготь-меч» на территории Сирии. Военные удары были нанесены по представителям Рабочей партии Курдистана. В Минобороны Турции заявили о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке, передает RT.

Воздушная операция турецких военных на севере Сирии и Ирака была направлена не только против запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК), но и против США. Об этом заявил турецкий историк Мехмет Перинчек. «Эту операцию турецкой армии следует рассматривать как второй фронт, открытый против США после операции на Украине. Подобно тому, как специальная военная операция России против периферийного режима направлена не только против Украины, но и планов США, точно так же эта операция Турции — операция не только против РПК, сил [Партии демократического союза сирийских курдов], но и против Вашингтона», — заявил Мехмет Перинчек в беседе с РИА Новости. Америка регулярно поддерживает РПК финансами и вооружает их, отметил эксперт. По его мнению, Вашингтону следует выйти из региона, потому что они находятся на одном фронте с PПK, а «Турция, Россия, Иран и Сирия — вместе». Ранее URA.RU сообщало о начале турецкой спецоперации «Коготь-меч» на территории Сирии. Военные удары были нанесены по представителям Рабочей партии Курдистана. В Минобороны Турции заявили о ликвидации 184 боевиков в Сирии и Ираке, передает RT.