Пермские власти готовы принять переселенцев из Херсона с жилищными сертификатами

Каждый запрос со стороны переселенцев будет прорабатываться с застройщиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Переселенцы из Херсона смогут реализовать жилищные сертификаты от правительства РФ в том числе на территории Пермского края. В пресс-службе регионального минстроя URA.RU сообщили, что в случае появления желающих вопрос будет индивидуально прорабатываться с застройщиками.

«Регион готов к приему таких сертификатов. В случае, если будут желающие применить данный жилищный сертификат в нашем регионе, этот запрос будет адресно отрабатываться с застройщиками», — отметили в пресс-службе минстроя. И добавили, что взаимодействуют по этому вопросу коллегами.

Газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова сообщила, что свободные площади для реализации сертификатов есть также в Краснодарском крае, Адыгее, Московской, Владимирской областях, Пермском крае. Это связано с высоким темпом жилищного строительства в регионах, показал анализ, проведенный Минстроем РФ вместе с Госдумой.

Все переселенцы из Херсона вправе получить сертификат на приобретение жилья в любом регионе России. Сумма рассчитывается в зависимости от количества членов семьи исходя из стоимости 1 кв. м. в 83,4 тыс. рублей.

После ударов со стороны Украины по Херсону власти призвали жителей Херсона срочно покинуть город. Россия проводит спецоперацию по денацификации Украины с 24 февраля.