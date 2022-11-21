21 ноября 2022

ПФР: индексация выплат работающим пенсионерам ударит по доходам остальных

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, парк, пенсия, пенсионеры
Индексация пенсий работающим пенсионерам ударит по неработающим Фото:

Возврат индексации пенсий работающим пенсионерам сократит уровень обеспечения неработающих. Также это потребует дополнительных расходов в размере 0,5 трлн рублей. Об этом говорится в письме Пенсионного фонда России (ПФР).

«Индексация выплат работающим пенсионерам приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих граждан к работающим», — сообщает РБК со ссылкой на письмо ПФР. Они уточнили, что у неработающих пенсионеров пенсия является единственный источником дохода.

Также в ПФР отметили, что из-за финансовых ограничений индексация пенсий работающим пенсионерам приведет к дополнительным затратам из федерального бюджета. Объем дополнительных средств бюджета может составить 0,5 трлн рублей, говорится в документе ПФР.

Индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году. Ранее власти РФ не поддержали индексацию выплат работающим пенсионерам. Также по исследованиям ВШЭ реальный размер пенсий в России снизился на 2,6%.

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Возврат индексации пенсий работающим пенсионерам сократит уровень обеспечения неработающих. Также это потребует дополнительных расходов в размере 0,5 трлн рублей. Об этом говорится в письме Пенсионного фонда России (ПФР). «Индексация выплат работающим пенсионерам приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих граждан к работающим», — сообщает РБК со ссылкой на письмо ПФР. Они уточнили, что у неработающих пенсионеров пенсия является единственный источником дохода. Также в ПФР отметили, что из-за финансовых ограничений индексация пенсий работающим пенсионерам приведет к дополнительным затратам из федерального бюджета. Объем дополнительных средств бюджета может составить 0,5 трлн рублей, говорится в документе ПФР. Индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году. Ранее власти РФ не поддержали индексацию выплат работающим пенсионерам. Также по исследованиям ВШЭ реальный размер пенсий в России снизился на 2,6%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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