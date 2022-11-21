ПФР: индексация выплат работающим пенсионерам ударит по доходам остальных

22 ноября 2022 в 10:52 Размер текста - 17 +

Индексация пенсий работающим пенсионерам ударит по неработающим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возврат индексации пенсий работающим пенсионерам сократит уровень обеспечения неработающих. Также это потребует дополнительных расходов в размере 0,5 трлн рублей. Об этом говорится в письме Пенсионного фонда России (ПФР). «Индексация выплат работающим пенсионерам приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих граждан к работающим», — сообщает РБК со ссылкой на письмо ПФР. Они уточнили, что у неработающих пенсионеров пенсия является единственный источником дохода. Также в ПФР отметили, что из-за финансовых ограничений индексация пенсий работающим пенсионерам приведет к дополнительным затратам из федерального бюджета. Объем дополнительных средств бюджета может составить 0,5 трлн рублей, говорится в документе ПФР. Индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году. Ранее власти РФ не поддержали индексацию выплат работающим пенсионерам. Также по исследованиям ВШЭ реальный размер пенсий в России снизился на 2,6%.

Возврат индексации пенсий работающим пенсионерам сократит уровень обеспечения неработающих. Также это потребует дополнительных расходов в размере 0,5 трлн рублей. Об этом говорится в письме Пенсионного фонда России (ПФР). «Индексация выплат работающим пенсионерам приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих граждан к работающим», — сообщает РБК со ссылкой на письмо ПФР. Они уточнили, что у неработающих пенсионеров пенсия является единственный источником дохода. Также в ПФР отметили, что из-за финансовых ограничений индексация пенсий работающим пенсионерам приведет к дополнительным затратам из федерального бюджета. Объем дополнительных средств бюджета может составить 0,5 трлн рублей, говорится в документе ПФР. Индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году. Ранее власти РФ не поддержали индексацию выплат работающим пенсионерам. Также по исследованиям ВШЭ реальный размер пенсий в России снизился на 2,6%.