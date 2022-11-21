Тюменец пошел добровольцем на СВО, потому что ему надоело быть «диванным аналитиком». Видео

Тюменец пошел добровольцем на СВО, потому что не захотел быть «диванным аналитиком»

22 ноября 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

Тюменец не захотел быть «диванным аналитиком» Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Тюмени пошел добровольцем в ряды Вооруженных сил в РФ, потому что ему надоело быть «диванным аналитиком». Об этом со ссылкой на слова военнослужащего сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Я всю жизнь проработал директором и на руководящих должностях. Мне надоело быть „диванным аналитиком“ и смотреть, как наша страна воюет с НАТО. То есть, мы не воюем с украинцами, мы воюем с натовцами. Их все больше и больше становится. Мы идем освобождать свои земли. Мотив такой был», — сообщил тюменский доброволец на кадрах видеозаписи, опубликованной региональным Инфоцентром. Он добавил, что заранее подготовился к участию в спецоперации. В частности, дополнительно приобрел теплую одежду и обувь. При этом, по словам добровольца, все необходимые для несения службы вещи ему выдали военные. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. В Тюменской области были сформированы три спецподразделения Минобороны РФ — «Тайга», «Тобол» и «Сибирь», которые полностью состоят из добровольцев. Они несут службу в зоне проведения СВО.

Житель Тюмени пошел добровольцем в ряды Вооруженных сил в РФ, потому что ему надоело быть «диванным аналитиком». Об этом со ссылкой на слова военнослужащего сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Я всю жизнь проработал директором и на руководящих должностях. Мне надоело быть „диванным аналитиком“ и смотреть, как наша страна воюет с НАТО. То есть, мы не воюем с украинцами, мы воюем с натовцами. Их все больше и больше становится. Мы идем освобождать свои земли. Мотив такой был», — сообщил тюменский доброволец на кадрах видеозаписи, опубликованной региональным Инфоцентром. Он добавил, что заранее подготовился к участию в спецоперации. В частности, дополнительно приобрел теплую одежду и обувь. При этом, по словам добровольца, все необходимые для несения службы вещи ему выдали военные. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народных республик. В Тюменской области были сформированы три спецподразделения Минобороны РФ — «Тайга», «Тобол» и «Сибирь», которые полностью состоят из добровольцев. Они несут службу в зоне проведения СВО.