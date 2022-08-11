Тюмень подготовила для армии несколько подразделений спецназа

На службу в ВС РФ отправились два подразделения, состоящие из добровольцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На службу в Вооруженные силы РФ из Тюмени отправились два подразделения бойцов. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«В эти минуты проходит торжественная отправка двух тюменских подразделений. Они будут служить в Вооруженных Силах Российской Федерации», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Ранее Военный комиссариат Тюменской области объявил о том, что в регионе будут сформированы три отряда специального назначения для службы в Вооруженных силах РФ. Они получили названия «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». За подписание контрактов на службу в этих формированиях жителям пообещали единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.