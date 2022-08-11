11 августа 2022

Тюмень подготовила для армии несколько подразделений спецназа

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Проводы контрактников. Тюмень , военные, солдаты, флаг рф, флаг россии, служба по контракту, вечный огонь, контрактники
На службу в ВС РФ отправились два подразделения, состоящие из добровольцев Фото:

На службу в Вооруженные силы РФ из Тюмени отправились два подразделения бойцов. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«В эти минуты проходит торжественная отправка двух тюменских подразделений. Они будут служить в Вооруженных Силах Российской Федерации», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Ранее Военный комиссариат Тюменской области объявил о том, что в регионе будут сформированы три отряда специального назначения для службы в Вооруженных силах РФ. Они получили названия «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». За подписание контрактов на службу в этих формированиях жителям пообещали единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.

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На службу в Вооруженные силы РФ из Тюмени отправились два подразделения бойцов. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «В эти минуты проходит торжественная отправка двух тюменских подразделений. Они будут служить в Вооруженных Силах Российской Федерации», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области. Ранее Военный комиссариат Тюменской области объявил о том, что в регионе будут сформированы три отряда специального назначения для службы в Вооруженных силах РФ. Они получили названия «Тобол», «Сибирь» и «Тайга». За подписание контрактов на службу в этих формированиях жителям пообещали единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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