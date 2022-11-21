Курганский прокурор выехал на место ЧП, где погибли дети

22 ноября 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Андрей Назаров взял под контроль расследование уголовного дела по факту гибели детей в пожаре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокурор Курганской области Андрей Назаров выехал в деревню Подуровка Целинного округа, в которой во время пожара в частном доме 22 ноября погибли трое детей. Информация опубликована на сайте региональной прокуратуры. «Прокуратура Курганской области организовала проверку по факту гибели троих детей в результате пожара в Целинном округе. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехал прокурор Андрей Назаров», — говорится в опубликованном сообщении. Прокурор контролирует расследование уголовного дела, которое возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ). Сотрудники надзорного ведомства проверяют все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что утром 22 ноября в частном доме произошел пожар. На месте происшествия были обнаружены тела трех детей 2010, 2011 и 2016 годов рождения. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что семья, в которой при пожаре погибли трое детей в Целинном округе, находилась на контроле у социальных служб. На место также выехала уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина.

Прокурор Курганской области Андрей Назаров выехал в деревню Подуровка Целинного округа, в которой во время пожара в частном доме 22 ноября погибли трое детей. Информация опубликована на сайте региональной прокуратуры. «Прокуратура Курганской области организовала проверку по факту гибели троих детей в результате пожара в Целинном округе. На место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов выехал прокурор Андрей Назаров», — говорится в опубликованном сообщении. Прокурор контролирует расследование уголовного дела, которое возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ). Сотрудники надзорного ведомства проверяют все обстоятельства произошедшего. Ранее URA.RU писало, что утром 22 ноября в частном доме произошел пожар. На месте происшествия были обнаружены тела трех детей 2010, 2011 и 2016 годов рождения. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что семья, в которой при пожаре погибли трое детей в Целинном округе, находилась на контроле у социальных служб. На место также выехала уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина.