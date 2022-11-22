Волонтеры ХМАО доставят батальону «Ермак» крупный груз из Тюмени

22 ноября 2022 в 13:13 Размер текста - 17 +

Помощь доставят бойцам в сектор СВО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры ХМАО доставят батальону «Ермак» в сектор СВО крупный груз с необходимыми вещами из Тюмени. Об этом URA.RU узнало из сообщения в официальном telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпусы Югры. «Очень большой груз для батальона „Ермак“ из Тюмени. Тюменское подразделение гуманитарного корпуса собрали для своих ребят, своих земляков и буквально на днях в батальон „Ермак“ будет помощь: теплые носки, нательное белье, резиновые сапоги, помимо этого югорчане тоже включились в помощь военным», — сообщил в публикации руководитель гуманитарной миссии Эдуард Логинов.



Руководитель Гумкорпуса ХМАО сообщил, что югорчане также передали помощь военным, которые стоят на передовой. Среди прочего жителям ДНР и ЛНР передадут 20 тонн так называемых «коробок добра», в которые входят продукты питания длительного хранения: сахар, сгущенка, печенье, кофе, чай, какао, крупы, макароны, тушенка, а также канцелярские принадлежности и предметы личной гигиены.



Ранее URA.RU сообщало, что семья из Ханты-Мансийска подарила автомобиль «УАЗ» добровольцам Гуманитарного корпуса ХМАО, работающим на Донбассе. Технические возможности автомобиля помогут волонтерам в зимнее время доставлять в отдаленные районы жителям продукты питания, одежду и средства личной гигиены, а также гуманитарную помощь. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Волонтеры ХМАО доставят батальону «Ермак» в сектор СВО крупный груз с необходимыми вещами из Тюмени. Об этом URA.RU узнало из сообщения в официальном telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпусы Югры. «Очень большой груз для батальона „Ермак“ из Тюмени. Тюменское подразделение гуманитарного корпуса собрали для своих ребят, своих земляков и буквально на днях в батальон „Ермак“ будет помощь: теплые носки, нательное белье, резиновые сапоги, помимо этого югорчане тоже включились в помощь военным», — сообщил в публикации руководитель гуманитарной миссии Эдуард Логинов. Руководитель Гумкорпуса ХМАО сообщил, что югорчане также передали помощь военным, которые стоят на передовой. Среди прочего жителям ДНР и ЛНР передадут 20 тонн так называемых «коробок добра», в которые входят продукты питания длительного хранения: сахар, сгущенка, печенье, кофе, чай, какао, крупы, макароны, тушенка, а также канцелярские принадлежности и предметы личной гигиены. Ранее URA.RU сообщало, что семья из Ханты-Мансийска подарила автомобиль «УАЗ» добровольцам Гуманитарного корпуса ХМАО, работающим на Донбассе. Технические возможности автомобиля помогут волонтерам в зимнее время доставлять в отдаленные районы жителям продукты питания, одежду и средства личной гигиены, а также гуманитарную помощь. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, спецоперация направлена на защиту жителей Донбасса.