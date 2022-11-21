В челябинском поселке волки растерзали стадо овец

Участились случаи нападения волков на овец в Брединском районе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Волки расправились с овцами на выпасе в поселке Наследницкий в Брединском районе Челябинской области. Владелец личного подсобного хозяйства заявил, что с подобным ЧП он столкнулся впервые.

«Очевидцы рассказали мне, что видели, как волки хватали овец за горло. Погубили больше 20 голов, другая половина стада разбежалась», — рассказал фермер «Сельским новостям».

Как отметил мужчина, в краях, где пасутся овцы, уже видели одного волка. Между Бредами и Коряжным недавно заметили четырех волков. Местные жители рассказали журналистам, что это не первое нападение на домашний скот в районе. Овец порой находили задушенными, но не съеденными, а рядом обнаруживали следы взрослой особи и молодняка. Жители считают, что так волчица обучает охоте свое потомство.

Ранее сообщалось, что в поселке Пионерский Советского района (ХМАО) волки напали на собаку. А в поселке Березово ХМАО год назад жители боялись отпускать детей в школы из-за волка, который загрыз несколько собак.