22 ноября 2022

Челябинские медики отправят землякам на передовую лекарства и перевязочные материалы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Посылка отправится на передовую в ближайшие дни Фото:
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Персонал Челябинской областной клинической больницы подготовил к отправке очередную партию груза на фронт. Работники больницы собрали медикаменты, перевязочный материал, жгуты и теплые вещи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе медучреждения, отправка посылки запланирована на 25 ноября.

«Мы решили донести до каждого, что тыл должен быть надежным. Нашим землякам там приходится тяжело, и поэтому мы, женщины, решили поддержать своих мужчин. Я думаю, что неравнодушие нас объединило и сплотило», — цитирует инициатора сбора Галину Голубеву пресс-служба медучреждения.

В инициативной группе пояснили, что подготовка груза началась с неврологического отделения. Затем к сбору подключился остальной персонал больницы. Медики собрали необходимые для участников СВО жгуты, перевязочные материалы, жаропонижающие и противовоспалительные препараты, пластыри, заживляющие кремы, стерильные перчатки и повязки.

Кроме этого, медики собирают посылки с теплыми вещами, продуктами, одеждой, которые попутно доставят жителям освобожденных территорий. Некоторые приносят или перечисляют деньги на покупку запчастей и резины для военной техники.

Организации области организуют сборы посылок для военнослужащих с начала СВО. Каждый желающий может принять участие в укомплектовании. Бойцы благодарят земляков за оказанное содействие.

Медики отправят уже подготовили груз к отправке
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В груз войдут и средства личной гигиены
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Персонал Челябинской областной клинической больницы подготовил к отправке очередную партию груза на фронт. Работники больницы собрали медикаменты, перевязочный материал, жгуты и теплые вещи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе медучреждения, отправка посылки запланирована на 25 ноября. «Мы решили донести до каждого, что тыл должен быть надежным. Нашим землякам там приходится тяжело, и поэтому мы, женщины, решили поддержать своих мужчин. Я думаю, что неравнодушие нас объединило и сплотило», — цитирует инициатора сбора Галину Голубеву пресс-служба медучреждения. В инициативной группе пояснили, что подготовка груза началась с неврологического отделения. Затем к сбору подключился остальной персонал больницы. Медики собрали необходимые для участников СВО жгуты, перевязочные материалы, жаропонижающие и противовоспалительные препараты, пластыри, заживляющие кремы, стерильные перчатки и повязки. Кроме этого, медики собирают посылки с теплыми вещами, продуктами, одеждой, которые попутно доставят жителям освобожденных территорий. Некоторые приносят или перечисляют деньги на покупку запчастей и резины для военной техники. Организации области организуют сборы посылок для военнослужащих с начала СВО. Каждый желающий может принять участие в укомплектовании. Бойцы благодарят земляков за оказанное содействие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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