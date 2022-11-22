Посылка отправится на передовую в ближайшие дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Персонал Челябинской областной клинической больницы подготовил к отправке очередную партию груза на фронт. Работники больницы собрали медикаменты, перевязочный материал, жгуты и теплые вещи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе медучреждения, отправка посылки запланирована на 25 ноября.

«Мы решили донести до каждого, что тыл должен быть надежным. Нашим землякам там приходится тяжело, и поэтому мы, женщины, решили поддержать своих мужчин. Я думаю, что неравнодушие нас объединило и сплотило», — цитирует инициатора сбора Галину Голубеву пресс-служба медучреждения.

В инициативной группе пояснили, что подготовка груза началась с неврологического отделения. Затем к сбору подключился остальной персонал больницы. Медики собрали необходимые для участников СВО жгуты, перевязочные материалы, жаропонижающие и противовоспалительные препараты, пластыри, заживляющие кремы, стерильные перчатки и повязки.

Кроме этого, медики собирают посылки с теплыми вещами, продуктами, одеждой, которые попутно доставят жителям освобожденных территорий. Некоторые приносят или перечисляют деньги на покупку запчастей и резины для военной техники.

Организации области организуют сборы посылок для военнослужащих с начала СВО. Каждый желающий может принять участие в укомплектовании. Бойцы благодарят земляков за оказанное содействие.

Медики отправят уже подготовили груз к отправке Фото: пресс-служба Челябинской областной клинической больницы