16 ноября 2022

Челябинские бойцы на СВО благодарят земляков за помощь. Видео

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военный, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
Бойцы получили от жителей города около 20 тонн гуманитарного груза Фото:
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Военнослужащие 90 танковой дивизии из Чебаркуля (Челябинская область) выразили слова благодарности жителям Миасса за доставленную гуманитарную помощь. Они записали видеообращение, и опубликовали его в социальных сетях.

«Дорогие жители Миасса, огромное спасибо вам за доставленную гуманитарную помощь для воинов ПВО-шников 90 танковой дивизии. Каждый груз мы доставим по объектам, которые находятся на передовой, нашим товарищам, которые прикрывают наши войска и прикрывают города Ростовской и Белгородской областей. Огромное вам спасибо», — сказал военнослужащий на видео, опубликованном в группе «ZOV Миасса».

В группе напомнили, что несколько дней назад из Миасса на фронт отправили крупную партию помощи. Груз собирали буквально всем городом: предприниматели, жители, военно-патриотические организации и администрация внесли свой вклад в сбор груза.

В регионе сегодня имеется множество пунктов сбора помощи военнослужащим и жителям освобожденных территорий. Многие участвуют в их деятельности, помогают им. Так, например, инициативная группа «Вместе» из Копейска за 27 часов сумела собрать 350 тысяч рублей на покупку тепловизионного прицела для военнослужащих.

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Военнослужащие 90 танковой дивизии из Чебаркуля (Челябинская область) выразили слова благодарности жителям Миасса за доставленную гуманитарную помощь. Они записали видеообращение, и опубликовали его в социальных сетях. «Дорогие жители Миасса, огромное спасибо вам за доставленную гуманитарную помощь для воинов ПВО-шников 90 танковой дивизии. Каждый груз мы доставим по объектам, которые находятся на передовой, нашим товарищам, которые прикрывают наши войска и прикрывают города Ростовской и Белгородской областей. Огромное вам спасибо», — сказал военнослужащий на видео, опубликованном в группе «ZOV Миасса». В группе напомнили, что несколько дней назад из Миасса на фронт отправили крупную партию помощи. Груз собирали буквально всем городом: предприниматели, жители, военно-патриотические организации и администрация внесли свой вклад в сбор груза. В регионе сегодня имеется множество пунктов сбора помощи военнослужащим и жителям освобожденных территорий. Многие участвуют в их деятельности, помогают им. Так, например, инициативная группа «Вместе» из Копейска за 27 часов сумела собрать 350 тысяч рублей на покупку тепловизионного прицела для военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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