Военнослужащие 90 танковой дивизии из Чебаркуля (Челябинская область) выразили слова благодарности жителям Миасса за доставленную гуманитарную помощь. Они записали видеообращение, и опубликовали его в социальных сетях.
«Дорогие жители Миасса, огромное спасибо вам за доставленную гуманитарную помощь для воинов ПВО-шников 90 танковой дивизии. Каждый груз мы доставим по объектам, которые находятся на передовой, нашим товарищам, которые прикрывают наши войска и прикрывают города Ростовской и Белгородской областей. Огромное вам спасибо», — сказал военнослужащий на видео, опубликованном в группе «ZOV Миасса».
В группе напомнили, что несколько дней назад из Миасса на фронт отправили крупную партию помощи. Груз собирали буквально всем городом: предприниматели, жители, военно-патриотические организации и администрация внесли свой вклад в сбор груза.
В регионе сегодня имеется множество пунктов сбора помощи военнослужащим и жителям освобожденных территорий. Многие участвуют в их деятельности, помогают им. Так, например, инициативная группа «Вместе» из Копейска за 27 часов сумела собрать 350 тысяч рублей на покупку тепловизионного прицела для военнослужащих.
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