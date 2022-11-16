Челябинские бойцы на СВО благодарят земляков за помощь. Видео

17 ноября 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Бойцы получили от жителей города около 20 тонн гуманитарного груза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие 90 танковой дивизии из Чебаркуля (Челябинская область) выразили слова благодарности жителям Миасса за доставленную гуманитарную помощь. Они записали видеообращение, и опубликовали его в социальных сетях. «Дорогие жители Миасса, огромное спасибо вам за доставленную гуманитарную помощь для воинов ПВО-шников 90 танковой дивизии. Каждый груз мы доставим по объектам, которые находятся на передовой, нашим товарищам, которые прикрывают наши войска и прикрывают города Ростовской и Белгородской областей. Огромное вам спасибо», — сказал военнослужащий на видео, опубликованном в группе «ZOV Миасса». В группе напомнили, что несколько дней назад из Миасса на фронт отправили крупную партию помощи. Груз собирали буквально всем городом: предприниматели, жители, военно-патриотические организации и администрация внесли свой вклад в сбор груза. В регионе сегодня имеется множество пунктов сбора помощи военнослужащим и жителям освобожденных территорий. Многие участвуют в их деятельности, помогают им. Так, например, инициативная группа «Вместе» из Копейска за 27 часов сумела собрать 350 тысяч рублей на покупку тепловизионного прицела для военнослужащих.

Военнослужащие 90 танковой дивизии из Чебаркуля (Челябинская область) выразили слова благодарности жителям Миасса за доставленную гуманитарную помощь. Они записали видеообращение, и опубликовали его в социальных сетях. «Дорогие жители Миасса, огромное спасибо вам за доставленную гуманитарную помощь для воинов ПВО-шников 90 танковой дивизии. Каждый груз мы доставим по объектам, которые находятся на передовой, нашим товарищам, которые прикрывают наши войска и прикрывают города Ростовской и Белгородской областей. Огромное вам спасибо», — сказал военнослужащий на видео, опубликованном в группе «ZOV Миасса». В группе напомнили, что несколько дней назад из Миасса на фронт отправили крупную партию помощи. Груз собирали буквально всем городом: предприниматели, жители, военно-патриотические организации и администрация внесли свой вклад в сбор груза. В регионе сегодня имеется множество пунктов сбора помощи военнослужащим и жителям освобожденных территорий. Многие участвуют в их деятельности, помогают им. Так, например, инициативная группа «Вместе» из Копейска за 27 часов сумела собрать 350 тысяч рублей на покупку тепловизионного прицела для военнослужащих.