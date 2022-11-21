21 ноября 2022

В свердловской «Областной газете» сменили руководителя

Временным гендиректором «Областной газеты» назначена Анастасия Межевых
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с генеральным директором телеканала ОТВ Антоном Стуликовым. Екатеринбург, стуликов антон
Антон Стуликов подал в отставку утром 21 ноября Фото:

На пост гендиректора свердловской «Областной газеты», который 21 ноября оставил Антон Стуликов, временно назначена финансовый директор издания Анастасия Межевых. Она будет занимать должность до утверждения постоянного руководителя, сообщил URA.RU источник, близкий к «ОГ».

«Гендиректором [в статусе исполняющего обязанности] будет Межевых. Она отвечает за финансовые вопросы», — поделился собеседник. Эту информацию URA.RU кратко подтвердил Стуликов. Сам он в данный момент находится в редакции «ОГ» и передает дела. Новый постоянный гендиректор пока не определен.

Связаться с Межевых агентству не удалось. В приемной «Областной газеты» отказались соединить корреспондента по телефону, пообещав, что девушка перезвонит сама. К моменту публикации обратный звонок не поступил.

Пост гендиректора «ОГ» освободился 21 ноября, когда Стуликов написал заявление по собственному желанию. Его решение стало неожиданностью даже для сотрудников издания: многие из них узнали об уходе шефа только из новостей. По данным URA.RU, в тот же день из-за ухода Стуликова в резиденции губернатора Евгения Куйвашева было собрано срочное совещание.

Советник губернатора Куйвашева и бывший глава ОТВ Антон Стуликов возглавлял «Областную газету» с ноября 2021 года. На посту руководителя он сменил журналиста Дмитрия Полянина, который пробыл на посту девять лет и покинул издание после череды громких скандалов.

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На пост гендиректора свердловской «Областной газеты», который 21 ноября оставил Антон Стуликов, временно назначена финансовый директор издания Анастасия Межевых. Она будет занимать должность до утверждения постоянного руководителя, сообщил URA.RU источник, близкий к «ОГ». «Гендиректором [в статусе исполняющего обязанности] будет Межевых. Она отвечает за финансовые вопросы», — поделился собеседник. Эту информацию URA.RU кратко подтвердил Стуликов. Сам он в данный момент находится в редакции «ОГ» и передает дела. Новый постоянный гендиректор пока не определен. Связаться с Межевых агентству не удалось. В приемной «Областной газеты» отказались соединить корреспондента по телефону, пообещав, что девушка перезвонит сама. К моменту публикации обратный звонок не поступил. Пост гендиректора «ОГ» освободился 21 ноября, когда Стуликов написал заявление по собственному желанию. Его решение стало неожиданностью даже для сотрудников издания: многие из них узнали об уходе шефа только из новостей. По данным URA.RU, в тот же день из-за ухода Стуликова в резиденции губернатора Евгения Куйвашева было собрано срочное совещание. Советник губернатора Куйвашева и бывший глава ОТВ Антон Стуликов возглавлял «Областную газету» с ноября 2021 года. На посту руководителя он сменил журналиста Дмитрия Полянина, который пробыл на посту девять лет и покинул издание после череды громких скандалов.
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