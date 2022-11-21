В свердловской «Областной газете» сменили руководителя

Временным гендиректором «Областной газеты» назначена Анастасия Межевых

Антон Стуликов подал в отставку утром 21 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

На пост гендиректора свердловской «Областной газеты», который 21 ноября оставил Антон Стуликов, временно назначена финансовый директор издания Анастасия Межевых. Она будет занимать должность до утверждения постоянного руководителя, сообщил URA.RU источник, близкий к «ОГ».

«Гендиректором [в статусе исполняющего обязанности] будет Межевых. Она отвечает за финансовые вопросы», — поделился собеседник. Эту информацию URA.RU кратко подтвердил Стуликов. Сам он в данный момент находится в редакции «ОГ» и передает дела. Новый постоянный гендиректор пока не определен.

Связаться с Межевых агентству не удалось. В приемной «Областной газеты» отказались соединить корреспондента по телефону, пообещав, что девушка перезвонит сама. К моменту публикации обратный звонок не поступил.

Пост гендиректора «ОГ» освободился 21 ноября, когда Стуликов написал заявление по собственному желанию. Его решение стало неожиданностью даже для сотрудников издания: многие из них узнали об уходе шефа только из новостей. По данным URA.RU, в тот же день из-за ухода Стуликова в резиденции губернатора Евгения Куйвашева было собрано срочное совещание.

Советник губернатора Куйвашева и бывший глава ОТВ Антон Стуликов возглавлял «Областную газету» с ноября 2021 года. На посту руководителя он сменил журналиста Дмитрия Полянина, который пробыл на посту девять лет и покинул издание после череды громких скандалов.