В курганском правительстве к Новому году ждут кадровых изменений

22 ноября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Кургане заговорили о кадровых перестановках в областном правительстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К Новому году в правительстве Курганской области могут произойти кадровые перестановки. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. По их словам, изменения не будут носить массовый характер. «Каких-то радикальных вещей не будет. Но некоторых изменений в правительственной команды стоит ожидать», — отмечает один из инсайдеров. Другой источник из числа политического окружения добавляет, что перестановки, обычно, стараются проводить под конец года. «Если не получается предугадать реакцию политэлит на какие-то кадровые изменения, то лучше это проводить под Новый год. Люди уже заняты мыслями о праздниках, а после них об этих перестановках никто не вспомнит», — подчеркивает инсайдер. По словам социолога Сергея Ширяева, изменения в курганском правительстве, скорее всего, произойдут во второй половине декабря. «Кто-то из чиновников избавится от приставки „и.о.“ Кого-то переведут на более ответственный пост. Человек начнет с начала 2023 года осваивать новый фронт работы», — подчеркивает эксперт. По открытым данным на сайте регионального правительства, официально в должностях пока не утверждены руководитель департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко, директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков и начальник управления специальных программ Станислав Носков. Чиновники работают в статусе исполняющих и временно исполняющих обязанности. Политолог Александр Безделов считает, что значимых перестановок в региональном правительстве не будет. «В Курганской области долгое время был застой в подготовке управленческих кадров. Где можно было сделать перестановки, их провели. Теперь вопрос стоит в том, что специалисты набирались опыта и профессионализма», — говорит политолог. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать возможные кадровые изменения в правительстве. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в правительстве Курганской области руководитель департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко все еще не избивался от приставки «и. о». В этом статусе он трудится с мая. Носков возглавил управление специальных программ аппарата губернатора в конце октября. Департаментом гражданской защиты руководит его первый заместитель Поршаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К Новому году в правительстве Курганской области могут произойти кадровые перестановки. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. По их словам, изменения не будут носить массовый характер. «Каких-то радикальных вещей не будет. Но некоторых изменений в правительственной команды стоит ожидать», — отмечает один из инсайдеров. Другой источник из числа политического окружения добавляет, что перестановки, обычно, стараются проводить под конец года. «Если не получается предугадать реакцию политэлит на какие-то кадровые изменения, то лучше это проводить под Новый год. Люди уже заняты мыслями о праздниках, а после них об этих перестановках никто не вспомнит», — подчеркивает инсайдер. По словам социолога Сергея Ширяева, изменения в курганском правительстве, скорее всего, произойдут во второй половине декабря. «Кто-то из чиновников избавится от приставки „и.о.“ Кого-то переведут на более ответственный пост. Человек начнет с начала 2023 года осваивать новый фронт работы», — подчеркивает эксперт. По открытым данным на сайте регионального правительства, официально в должностях пока не утверждены руководитель департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко, директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков и начальник управления специальных программ Станислав Носков. Чиновники работают в статусе исполняющих и временно исполняющих обязанности. Политолог Александр Безделов считает, что значимых перестановок в региональном правительстве не будет. «В Курганской области долгое время был застой в подготовке управленческих кадров. Где можно было сделать перестановки, их провели. Теперь вопрос стоит в том, что специалисты набирались опыта и профессионализма», — говорит политолог. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать возможные кадровые изменения в правительстве. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в правительстве Курганской области руководитель департамента информационной и внутренней политики Тимофей Панченко все еще не избивался от приставки «и. о». В этом статусе он трудится с мая. Носков возглавил управление специальных программ аппарата губернатора в конце октября. Департаментом гражданской защиты руководит его первый заместитель Поршаков.