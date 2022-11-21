Экс-глава свердловской «Областной газеты» раскрыл планы после увольнения

Антон Стуликов уже знает, чем займется дальше Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-директор свердловской «Областной газеты» Антон Стуликов после ухода с поста директора издания свяжет свою жизнь со СМИ. Об этом и других планах на будущее URA.RU рассказал сам журналист, накануне написавший заявление об увольнении.

«Есть интересное продолжение жизни. Свяжу свою жизнь со СМИ. Это был [решение об увольнении] достаточно длительный момент, нужно было, чтобы все звезды сошлись. Были разные дискуссии», — сказал Стуликов в ответ на вопрос, принял ли он решение спонтанно и было ли оно добровольным.

При этом журналист не захотел уточнить, останется ли жить и работать в Свердловской области, однако признался, что на новом месте появится уже после Нового года. Имени своего приемника Стуликов, по его словам, не знает. «Из моих представлений это будет крайне достойный человек, сильный, интересный. Я могу только фантазировать», — добавил он.

Корреспондент агентства поинтересовался, откуда было тяжелее уходить: из «Областной газеты» или с ОТВ, где Антон Стуликов ранее трудился гендиректором. «ИЗ ОТВ мы сделали конфетку, это было действительно место притяжения. А здесь [в „Областной газете“] мы создали предпосылки, чтобы сделать из этого учреждения место притяжения. Мне кажется, начало получаться. Я уверен, что те ростки, которые мы создали, дадут скоро свои плоды», — ответил журналист.

Об увольнении Антона Стуликова из «Областной газеты» стало известно 21 ноября. Как сообщало URA.RU, он написал заявление по собственному желанию. Временно исполнять обязанности руководителя будет финансовый директор издания Анастасия Межевых.