21 ноября 2022

Свердловский мэр рассказал, что спасло жизнь его раненому сыну на фронте

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Подарок товарища по службе спас сына главы Алапаевска от гибели Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сын мэра Алапаевска Сайгида Билалова Руслан, вернулся с ранением со спецоперации, чтобы реабилитироваться и вернуться защищать родину. Отец поделился с URA.RU, благодаря чему выжил Руслан.

«Руслан благодарен своему товарищу за то, что тот предоставил шлем, который спас его от гибели. Шлем сделан из специального пластика, железо не справилось бы. На голове содрало кожу 10×5 сантиметров», — поделился в беседе с корреспондентом глава Алапаевска.

По мнению солдата, их заметили на тропах, которые были под наблюдением врага. Один из напарников Руслана погиб, другой получил ранение в глаз.

Отец Руслана рассказал, что командование состояло из профессионалов, которые обеспечили их экипировкой «до зубов». «Героя из него делать не нужно, пускай командир решает, кто герой, а кто нет», — подытожил Сайгид Билалов.

Ранее мэр Алапаевска рассказал о планах раненого сына, приехавшего с фронта. Защитник родины получил серьезную травму головы.

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Сын мэра Алапаевска Сайгида Билалова Руслан, вернулся с ранением со спецоперации, чтобы реабилитироваться и вернуться защищать родину. Отец поделился с URA.RU, благодаря чему выжил Руслан. «Руслан благодарен своему товарищу за то, что тот предоставил шлем, который спас его от гибели. Шлем сделан из специального пластика, железо не справилось бы. На голове содрало кожу 10×5 сантиметров», — поделился в беседе с корреспондентом глава Алапаевска. По мнению солдата, их заметили на тропах, которые были под наблюдением врага. Один из напарников Руслана погиб, другой получил ранение в глаз. Отец Руслана рассказал, что командование состояло из профессионалов, которые обеспечили их экипировкой «до зубов». «Героя из него делать не нужно, пускай командир решает, кто герой, а кто нет», — подытожил Сайгид Билалов. Ранее мэр Алапаевска рассказал о планах раненого сына, приехавшего с фронта. Защитник родины получил серьезную травму головы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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