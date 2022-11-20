Руслан Билалов хочет вернуться на фронт через месяц Фото: страница Сайгида Билалова в соцсети «ВКонтакте»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Старший сын главы Алапаевска Сайгида Билалова Руслан, получивший ранение во время выполнения боевых действий на спецоперации, хочет вернуться на фронт, оправившись от тяжелой травмы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил отец Руслана.

«Моего сына выписали из госпиталя и отправили домой, где он будет продолжать свое восстановление. После этого он вернется в воинскую часть, пройдет комиссию, на которой определят, можно Руслану снова отправиться на спецоперацию или нужно его оставить в части», — рассказал Билалов-старший. По словам мэра, Руслан хочет вернуться на фронт.

Руслан прилетел в Кольцово 19 ноября. В аэропорту его встретил папа. «Сейчас с Русланом все хорошо, он дома со своей семьей», — добавил Сайгид Билалов.

На спецоперации Руслан попал под обстрел вражеских беспилотников. Его лечение проходило в московском военном госпитале имени академика Николая Бурденко. 18 ноября его выписали и отправили домой.

«Сейчас Руслан чувствует себя нормально, но видно, что голову нормально так потрясло. Он не помнит, что после ранения сутки был в Белгороде. Врачи думали, что пуля задела мозг, но хорошо, что все обошлось. Отдохнет месяц, полечится на дневном стационаре и поедет в часть», — рассказал мэр Алапаевска.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.

Сайгид Билалов встретил своего сына в аэропорту Кольцово 19 ноября Фото: Сайгид Билалов

Через месяц Руслан вернется в войсковую часть, чтобы пройти комиссию Фото: Сайгид Билалов