Украина выдвинула нереалистичные условия переговоров с РФ

22 ноября 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Условия Киева по мирным переговорам с РФ являются нереалистичными, сообщает An Nahar Фото: официальный сайт президента Украины Киев выдвинул нереалистичные условия для мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает ливанская газета. «Позиции Украины и России все еще далеки друг от друга. Киев выдвигает нереалистичные требования. Но Запад приветствует переговоры и прогнозирует, что в течение нескольких месяцев Киев все же пойдет на уступки и начнет диалог с Москвой», — сообщает An Nahar. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о возможности переговоров с Россией, но только с другим президентом. В начале октября Зеленский узаконил свой отказ от переговоров. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет ждать изменения позиции Киева, либо будет договариваться с новым руководством. После этого Зеленский озвучил 10 условий для заключения мира, отказавшись от новых минских соглашений. Также он предложил провести переговоры в публичном формате.

Киев выдвинул нереалистичные условия для мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает ливанская газета. «Позиции Украины и России все еще далеки друг от друга. Киев выдвигает нереалистичные требования. Но Запад приветствует переговоры и прогнозирует, что в течение нескольких месяцев Киев все же пойдет на уступки и начнет диалог с Москвой», — сообщает An Nahar. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о возможности переговоров с Россией, но только с другим президентом. В начале октября Зеленский узаконил свой отказ от переговоров. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет ждать изменения позиции Киева, либо будет договариваться с новым руководством. После этого Зеленский озвучил 10 условий для заключения мира, отказавшись от новых минских соглашений. Также он предложил провести переговоры в публичном формате.