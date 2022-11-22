Украина выдвинула нереалистичные условия переговоров с РФ

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Условия Киева по мирным переговорам с РФ являются нереалистичными, сообщает An Nahar Фото:

Киев выдвинул нереалистичные условия для мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает ливанская газета.

«Позиции Украины и России все еще далеки друг от друга. Киев выдвигает нереалистичные требования. Но Запад приветствует переговоры и прогнозирует, что в течение нескольких месяцев Киев все же пойдет на уступки и начнет диалог с Москвой», — сообщает An Nahar.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о возможности переговоров с Россией, но только с другим президентом. В начале октября Зеленский узаконил свой отказ от переговоров. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет ждать изменения позиции Киева, либо будет договариваться с новым руководством. После этого Зеленский озвучил 10 условий для заключения мира, отказавшись от новых минских соглашений. Также он предложил провести переговоры в публичном формате.

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Киев выдвинул нереалистичные условия для мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает ливанская газета. «Позиции Украины и России все еще далеки друг от друга. Киев выдвигает нереалистичные требования. Но Запад приветствует переговоры и прогнозирует, что в течение нескольких месяцев Киев все же пойдет на уступки и начнет диалог с Москвой», — сообщает An Nahar. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о возможности переговоров с Россией, но только с другим президентом. В начале октября Зеленский узаконил свой отказ от переговоров. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет ждать изменения позиции Киева, либо будет договариваться с новым руководством. После этого Зеленский озвучил 10 условий для заключения мира, отказавшись от новых минских соглашений. Также он предложил провести переговоры в публичном формате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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