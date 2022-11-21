Парковку возле ТЦ в Кургане открыли несмотря на запрет мэрии

22 ноября 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

В мэрии заявили, что не разрешали парковаться возле ТЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Запрет на парковку возле ТЦ «Зауральский торговый дом» в Кургане продолжает действовать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. При этом ранее стало известно, что на этой парковке курганцы уже вновь стали оставлять машины. «Постановление администрации города Кургана от 28.10.2021 г. №7615 „О введении запрета на въезд транспортных средств на парковку по ул. Куйбышева, 68“ продолжает действовать. Запрещающие знаки действие не прекращали. Въезд транспортных средств на парковку по ул. Куйбышева, 68 по-прежнему запрещен», — рассказали в мэрии. В пресс-службе администрации добавили, что представители АО «Зауральский торговый дом» не обращались в департамент архитектуры строительства и земельных отношений администрации города Кургана с заявлением о выдаче разрешения на использование земельного участка или части земельного участка. 21 ноября на парковке уже стояли машины. В самом торговом центре по громкой связи передавали, что парковка открыта. Ранее стало известно, что владельцы ТЦ, которые были против запрета на парковку, проиграли мэрии в суде. Осенью Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил постановления местных судов. В суде согласились с доводами прокурора, что запрет нарушил права граждан на благоприятную окружающую среду и благоприятные условия жизнедеятельности нарушены.

Запрет на парковку возле ТЦ «Зауральский торговый дом» в Кургане продолжает действовать. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. При этом ранее стало известно, что на этой парковке курганцы уже вновь стали оставлять машины. «Постановление администрации города Кургана от 28.10.2021 г. №7615 „О введении запрета на въезд транспортных средств на парковку по ул. Куйбышева, 68“ продолжает действовать. Запрещающие знаки действие не прекращали. Въезд транспортных средств на парковку по ул. Куйбышева, 68 по-прежнему запрещен», — рассказали в мэрии. В пресс-службе администрации добавили, что представители АО «Зауральский торговый дом» не обращались в департамент архитектуры строительства и земельных отношений администрации города Кургана с заявлением о выдаче разрешения на использование земельного участка или части земельного участка. 21 ноября на парковке уже стояли машины. В самом торговом центре по громкой связи передавали, что парковка открыта. Ранее стало известно, что владельцы ТЦ, которые были против запрета на парковку, проиграли мэрии в суде. Осенью Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил постановления местных судов. В суде согласились с доводами прокурора, что запрет нарушил права граждан на благоприятную окружающую среду и благоприятные условия жизнедеятельности нарушены.