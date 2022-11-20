В Кургане возле ЦУМа открыли парковку, которую запрещала мэрия. Видео

21 ноября 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Ранее парковка возле ТЦ была закрыта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане открыли парковку возле ТЦ «Зауральский торговый дом», которую ранее закрыла мэрия. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На парковке стоят машины, в том числе и автомобиль полиции. Внутри ТЦ по громкой связи передают, что парковка открыта», — рассказал корреспондент. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. В 2020 году представители мэрии планировали провести ремонт парковки, но работы затянулись из-за пандемии COVID-19, а позже был введен запрет на парковку. Хозяева ТЦ хотели отменить этот запрет в суде, но проиграли. В свою очередь, мэрия подала в суд на компанию «Зауральский торговый дом», полагая, что предприниматели незаконно обогатились на аренде земельного участка, где находится парковка. На месте парковки хотят построить сквер. В октябре стало известно, что Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил постановления местных судов. Там решили, что запрет нарушил права граждан на благоприятную окружающую среду и благоприятные условия жизнедеятельности нарушены.

В Кургане открыли парковку возле ТЦ «Зауральский торговый дом», которую ранее закрыла мэрия. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На парковке стоят машины, в том числе и автомобиль полиции. Внутри ТЦ по громкой связи передают, что парковка открыта», — рассказал корреспондент. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. В 2020 году представители мэрии планировали провести ремонт парковки, но работы затянулись из-за пандемии COVID-19, а позже был введен запрет на парковку. Хозяева ТЦ хотели отменить этот запрет в суде, но проиграли. В свою очередь, мэрия подала в суд на компанию «Зауральский торговый дом», полагая, что предприниматели незаконно обогатились на аренде земельного участка, где находится парковка. На месте парковки хотят построить сквер. В октябре стало известно, что Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил постановления местных судов. Там решили, что запрет нарушил права граждан на благоприятную окружающую среду и благоприятные условия жизнедеятельности нарушены.