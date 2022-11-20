20 ноября 2022
19 ноября 2022

В Кургане возле ЦУМа открыли парковку, которую запрещала мэрия. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Парковка у ЦУМа. Курган
Ранее парковка возле ТЦ была закрыта Фото:

В Кургане открыли парковку возле ТЦ «Зауральский торговый дом», которую ранее закрыла мэрия. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«На парковке стоят машины, в том числе и автомобиль полиции. Внутри ТЦ по громкой связи передают, что парковка открыта», — рассказал корреспондент.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен.

В 2020 году представители мэрии планировали провести ремонт парковки, но работы затянулись из-за пандемии COVID-19, а позже был введен запрет на парковку. Хозяева ТЦ хотели отменить этот запрет в суде, но проиграли. В свою очередь, мэрия подала в суд на компанию «Зауральский торговый дом», полагая, что предприниматели незаконно обогатились на аренде земельного участка, где находится парковка. На месте парковки хотят построить сквер.

В октябре стало известно, что Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил постановления местных судов. Там решили, что запрет нарушил права граждан на благоприятную окружающую среду и благоприятные условия жизнедеятельности нарушены.

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В Кургане открыли парковку возле ТЦ «Зауральский торговый дом», которую ранее закрыла мэрия. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На парковке стоят машины, в том числе и автомобиль полиции. Внутри ТЦ по громкой связи передают, что парковка открыта», — рассказал корреспондент. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. В 2020 году представители мэрии планировали провести ремонт парковки, но работы затянулись из-за пандемии COVID-19, а позже был введен запрет на парковку. Хозяева ТЦ хотели отменить этот запрет в суде, но проиграли. В свою очередь, мэрия подала в суд на компанию «Зауральский торговый дом», полагая, что предприниматели незаконно обогатились на аренде земельного участка, где находится парковка. На месте парковки хотят построить сквер. В октябре стало известно, что Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил постановления местных судов. Там решили, что запрет нарушил права граждан на благоприятную окружающую среду и благоприятные условия жизнедеятельности нарушены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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