В России расширят программу льготного автокредитования

Минпромторг РФ планирует расширить программу льготного автокредитования в 2022 году. Об этом сообщил глава ведомства и вице-премьер Денис Мантуров. В программу будут включены пенсионеры и военнослужащие.
«Мы поддерживаем [включение пенсионеров и военных в программу льготного автокредитования]. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены», — приводит слова Дениса Мантурова РИА Новости.
Глава Минпромторга РФ уточнил, что расширение программы пройдет в рамках текущего бюджета. «Коллеги сейчас подготовят окончательные предложения», — пояснил Мантуров.
Минпромторг РФ возобновил программу льготного автокредитования в июле 2022 года. Таким образом ведомство планировало стимулировать спрос на машины отечественного производства: Lada, УАЗ и ГАЗ, передает «Ридус». Из федерального бюджета субсидируется до 20%. Также в программе участвуют отечественные электромобили Evolute.
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Минпромторг РФ планирует расширить программу льготного автокредитования в 2022 году. Об этом сообщил глава ведомства и вице-премьер Денис Мантуров. В программу будут включены пенсионеры и военнослужащие. «Мы поддерживаем [включение пенсионеров и военных в программу льготного автокредитования]. Сейчас нормативные акты доработают, и эти категории граждан будут включены», — приводит слова Дениса Мантурова РИА Новости. Глава Минпромторга РФ уточнил, что расширение программы пройдет в рамках текущего бюджета. «Коллеги сейчас подготовят окончательные предложения», — пояснил Мантуров. Минпромторг РФ возобновил программу льготного автокредитования в июле 2022 года. Таким образом ведомство планировало стимулировать спрос на машины отечественного производства: Lada, УАЗ и ГАЗ, передает «Ридус». Из федерального бюджета субсидируется до 20%. Также в программе участвуют отечественные электромобили Evolute.