21 ноября 2022

Власти ЯНАО упростили получение соцобслуживания для несовершеннолетних

© Служба новостей «URA.RU»
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Несовершеннолетним станет проще получать социальную помощь Фото:

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа упростили для несовершеннолетних получение социального обслуживания в регионе. Для более оперативного процесса полномочия передадут в центры четырех районов округа, говорится на сайте ямальского правительства.

«С 01.01.2023 будет конкретизирован перечень соцуслуг для инвалидов. Полномочия по признанию несовершеннолетних нуждающимися в соцобслуживании в стационарной форме на Ямале будут переданы в центры соцобслуживания Ноябрьска, Муравленко, Надымского и Пуровского районов для более оперативного вынесения решения при выявлении детского и семейного неблагополучия», — говорится в комментарии к документу. Также уточнили порядок размещения детей до 3 лет в центре социальной помощи семье и детям «Садко» в Новом Уренгое.

Ранее сообщалось, что центр «Садко» и Центр соцобслуживания инвалидов, которые расположены в Новом Уренгое, объединят в одно учреждение. Планировалось, что организации объединят уже в следующем году. Таким образом, увеличится эффективность в работе центров.

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Власти Ямало-Ненецкого автономного округа упростили для несовершеннолетних получение социального обслуживания в регионе. Для более оперативного процесса полномочия передадут в центры четырех районов округа, говорится на сайте ямальского правительства. «С 01.01.2023 будет конкретизирован перечень соцуслуг для инвалидов. Полномочия по признанию несовершеннолетних нуждающимися в соцобслуживании в стационарной форме на Ямале будут переданы в центры соцобслуживания Ноябрьска, Муравленко, Надымского и Пуровского районов для более оперативного вынесения решения при выявлении детского и семейного неблагополучия», — говорится в комментарии к документу. Также уточнили порядок размещения детей до 3 лет в центре социальной помощи семье и детям «Садко» в Новом Уренгое. Ранее сообщалось, что центр «Садко» и Центр соцобслуживания инвалидов, которые расположены в Новом Уренгое, объединят в одно учреждение. Планировалось, что организации объединят уже в следующем году. Таким образом, увеличится эффективность в работе центров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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