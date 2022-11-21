Власти ЯНАО упростили получение соцобслуживания для несовершеннолетних

22 ноября 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетним станет проще получать социальную помощь Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти Ямало-Ненецкого автономного округа упростили для несовершеннолетних получение социального обслуживания в регионе. Для более оперативного процесса полномочия передадут в центры четырех районов округа, говорится на сайте ямальского правительства. «С 01.01.2023 будет конкретизирован перечень соцуслуг для инвалидов. Полномочия по признанию несовершеннолетних нуждающимися в соцобслуживании в стационарной форме на Ямале будут переданы в центры соцобслуживания Ноябрьска, Муравленко, Надымского и Пуровского районов для более оперативного вынесения решения при выявлении детского и семейного неблагополучия», — говорится в комментарии к документу. Также уточнили порядок размещения детей до 3 лет в центре социальной помощи семье и детям «Садко» в Новом Уренгое. Ранее сообщалось, что центр «Садко» и Центр соцобслуживания инвалидов, которые расположены в Новом Уренгое, объединят в одно учреждение. Планировалось, что организации объединят уже в следующем году. Таким образом, увеличится эффективность в работе центров.

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа упростили для несовершеннолетних получение социального обслуживания в регионе. Для более оперативного процесса полномочия передадут в центры четырех районов округа, говорится на сайте ямальского правительства. «С 01.01.2023 будет конкретизирован перечень соцуслуг для инвалидов. Полномочия по признанию несовершеннолетних нуждающимися в соцобслуживании в стационарной форме на Ямале будут переданы в центры соцобслуживания Ноябрьска, Муравленко, Надымского и Пуровского районов для более оперативного вынесения решения при выявлении детского и семейного неблагополучия», — говорится в комментарии к документу. Также уточнили порядок размещения детей до 3 лет в центре социальной помощи семье и детям «Садко» в Новом Уренгое. Ранее сообщалось, что центр «Садко» и Центр соцобслуживания инвалидов, которые расположены в Новом Уренгое, объединят в одно учреждение. Планировалось, что организации объединят уже в следующем году. Таким образом, увеличится эффективность в работе центров.