В Новом Уренгое объединят структуры социальной сферы

Центру «Садко» добавили полномочия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центр соцпомощи детям «Садко» и Центр соцобслуживания инвалидов в Новом Уренгое станут одним учреждением. Об этом сообщается в документах на сайте правительства ЯНАО.

«С 2023 года будут объединены две государственные организации в Новом Уренгое — Центр социальной помощи семье и детям „Садко“ и Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Получатели продолжат пользоваться соцуслугами в прежнем порядке и объеме, оба здания учреждений будут функционировать, как и раньше», — говорится в сообщении.

Власти считают, что реорганизация поспособствует повышению эффективности двух центров. В пресс-службе правительства агентству сообщили, что административные функции организаций будут централизованы, в том числе бухгалтерия станет единой. «Для еще большей результативности объединят технологии двух организаций для качественного оказания услуг, а совместные мероприятия позволят сплотить старшее и младшее поколение», — сообщается в документе.

В правительстве отметили, что штат основного персонала и их зарплата не изменятся. Организация будет именоваться Центр социального обслуживания населения «Садко».

Ранее URA.RU сообщало, что в структурах социального блока Нового Уренгоя прошла реорганизация. Управления по работе с молодежью, соцзащиты, культуры и спорта объединили в департамент социальной политики. Власти обещали, что количество сотрудников и их зарплаты останутся неизменными, но позже начались кадровые перестановки и увольнения.