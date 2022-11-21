Над пермским оборонным заводом, который посещал Медведев, заметили беспилотники

В Пермском крае введут ограничения на полеты беспилотников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На заседании штаба по теробороне Пермского края 22 ноября рассмотрят вопрос о запрете на полеты беспилотных летательных аппаратов. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Решение связано с беспилотниками, замеченными над «Мотовилихинскими заводами». Завод выпускает стратегическое вооружение для армии, которое используется в ходе СВО. Завод в августе посещал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Основной вопрос заседания штаба 22 ноября — запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов. Их заметили на территории „Мотовилихи“», — отметил инсайдер. Этот вопрос будет урегулирован отдельными нормативно-правовыми актами. В них будет расписаны все детали. По данным источника, запрет будет касаться стратегически важных объектов.

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края, который возглавляет штаб, сообщили, что заседание является закрытым для СМИ. «О решениях расскажем по итогам», — отметили в пресс-службе.

«Мотовилихинские заводы» являются стратегическим оборонным заводом. Предприятие выпускает вооружение, которое используется в рамках СВО. Завод в августе посетил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее URA.RU сообщало, что, по указу президента РФ, во всех регионах должны быть созданы штабы по территориальной обороне. В Пермском крае он был создан распоряжением губернатора Дмитрия Махонина 19 октября. Махонин заверил, что режим повышенной готовности не скажется на повседневной жизни пермяков.