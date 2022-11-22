22 ноября 2022

Российская ПВО отбила украинскую атаку на ТЭС в Крыму

В Крыму ПВО РФ сбила два украинских беспилотника, атаковавших Балаклавскую ТЭС
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Российская ПВО сбила беспилотники ВСУ, которые планировали атаковать Балаклавскую ТЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Крыму российская ПВО сбила два украинских беспилотника, которые планировали атаковать Балаклавскую ТЭС. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты 2 беспилотника. <…> Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, также отсутствуют пострадавшие.

О начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, главная цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. Ранее ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ на красно-лиманском, купянском и южно-донецком направлениях. Также во время наступления в ДНР российские войска уничтожили более 120 солдат ВСУ.

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В Крыму российская ПВО сбила два украинских беспилотника, которые планировали атаковать Балаклавскую ТЭС. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты 2 беспилотника. <…> Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, также отсутствуют пострадавшие. О начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, главная цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. Ранее ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ на красно-лиманском, купянском и южно-донецком направлениях. Также во время наступления в ДНР российские войска уничтожили более 120 солдат ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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