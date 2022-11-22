Российская ПВО отбила украинскую атаку на ТЭС в Крыму

В Крыму российская ПВО сбила два украинских беспилотника, которые планировали атаковать Балаклавскую ТЭС. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты 2 беспилотника. <…> Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, также отсутствуют пострадавшие.
О начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, главная цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. Ранее ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ на красно-лиманском, купянском и южно-донецком направлениях. Также во время наступления в ДНР российские войска уничтожили более 120 солдат ВСУ.
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В Крыму российская ПВО сбила два украинских беспилотника, которые планировали атаковать Балаклавскую ТЭС. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. «При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты 2 беспилотника. <…> Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трех БПЛА», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, также отсутствуют пострадавшие. О начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, главная цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства. Ранее ВС РФ сорвали попытку атаки ВСУ на красно-лиманском, купянском и южно-донецком направлениях. Также во время наступления в ДНР российские войска уничтожили более 120 солдат ВСУ.