22 ноября 2022

Экс-премьер Британии Джонсон: Шольц призывал Украину сдаться России

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Официальный сайт президента Украины. Москва, джонсон борис, зеленский владимир
Франция отказывалась верить в начало спецоперации на Украине, заявил Борис Джонсон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призывал Украину сдаться России, а Франция не верила в начало СВО. Об этом заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.

«Германия считала, что если это произойдет, то Украине лучше сдаться, чтобы побыстрее со всем закончить. Французы же отказывались в это [начало спецоперации] верить до последнего момента», — рассказал Борис Джонсон в интервью CNN.

Также экс-премьер раскритиковал Италию, премьером которой в тот момент был Марио Драги. Правительство Италии отказывалось поддерживать позицию других стран из-за зависимости от российских углеводородов.

Ранее URA.RU писало, что из-за вмешательства экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена сорвались переговоры между Россией и Украиной. Британская газета The Guardian сообщала, что из-за этого конфликт на Украине превратился в противостояние РФ и Запада.

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Канцлер Германии Олаф Шольц призывал Украину сдаться России, а Франция не верила в начало СВО. Об этом заявил бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. «Германия считала, что если это произойдет, то Украине лучше сдаться, чтобы побыстрее со всем закончить. Французы же отказывались в это [начало спецоперации] верить до последнего момента», — рассказал Борис Джонсон в интервью CNN. Также экс-премьер раскритиковал Италию, премьером которой в тот момент был Марио Драги. Правительство Италии отказывалось поддерживать позицию других стран из-за зависимости от российских углеводородов. Ранее URA.RU писало, что из-за вмешательства экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и президента США Джо Байдена сорвались переговоры между Россией и Украиной. Британская газета The Guardian сообщала, что из-за этого конфликт на Украине превратился в противостояние РФ и Запада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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