Посол РФ в Британии опроверг ведение тайных переговоров Москвы и Киева

Посол РФ в Лондоне Келин: Москва не ведет неформальных переговоров с Киевом

23 ноября 2022 в 05:29 Размер текста - 17 +

Позиции Украины строятся на основе иллюзий, сообщил Келин Фото: Официальный сайт президента Украины Россия не ведет тайные переговоры с Украиной из-за упрямства киевских властей. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. «Неформальные переговоры не ведутся, поскольку Киев очень упрям и пребывает в иллюзии, что может одержать победу. Это чистая иллюзия, это невозможно», — рассказал дипломат в интервью BBC. Келин призвал западные страны прекратить поставки оружия на Украину, так как продолжение конфликта грозит уничтожением экономики государства. «На месте Украины может образоваться черная дыра — без экономики, собственных денег и людей», — отметил дипломат. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Страны несколько раз пытались провести мирные переговоры, однако не пришли к единым решениям. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против переговоров с Россией. Несмотря на это, российская сторона не раз заявляла о готовности к диалогу. Ранее бывший министр финансов США заявил, что пришло время для переговоров между Россией и Украиной.

Россия не ведет тайные переговоры с Украиной из-за упрямства киевских властей. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. «Неформальные переговоры не ведутся, поскольку Киев очень упрям и пребывает в иллюзии, что может одержать победу. Это чистая иллюзия, это невозможно», — рассказал дипломат в интервью BBC. Келин призвал западные страны прекратить поставки оружия на Украину, так как продолжение конфликта грозит уничтожением экономики государства. «На месте Украины может образоваться черная дыра — без экономики, собственных денег и людей», — отметил дипломат. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Страны несколько раз пытались провести мирные переговоры, однако не пришли к единым решениям. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против переговоров с Россией. Несмотря на это, российская сторона не раз заявляла о готовности к диалогу. Ранее бывший министр финансов США заявил, что пришло время для переговоров между Россией и Украиной.