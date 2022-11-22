Кличко: Киев переживает худшую зиму со времен Второй мировой войны

23 ноября 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Виталий Кличко видит предстоящую зиму одной из худших в истории для украинцев Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для Украины предстоящая зима может стать худшей со времен Второй мировой войны из-за отключения электроэнергии. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко. «Это будет худшая зима со времен Второй мировой войны. Мы должны быть готовы к худшему сценарию», — пишет Bild, ссылаясь на Кличко. Он заявил, что из-за массовых отключений электроэнергии, придется эвакуировать часть города. Виталий Кличко обрушился с обвинениями на президента Российской Федерации Владимира Путина, заявив, что тот хочет заставить украинцев бежать из Киева. При этом, Кличко попросил Германию срочно прислать генераторы и гуманитарную помощь Украине. Ранее сообщалось, что 15 ноября мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в городе. После чего в украинской столице начались экстренные отключения света. Так, 17 ноября был достигнут антирекорд по экстренным отключениям электроэнергии в Киеве. Перед энергетиками стояла задача стабилизировать ситуацию в городе, чтобы избежать больших повреждений.

Для Украины предстоящая зима может стать худшей со времен Второй мировой войны из-за отключения электроэнергии. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко. «Это будет худшая зима со времен Второй мировой войны. Мы должны быть готовы к худшему сценарию», — пишет Bild, ссылаясь на Кличко. Он заявил, что из-за массовых отключений электроэнергии, придется эвакуировать часть города. Виталий Кличко обрушился с обвинениями на президента Российской Федерации Владимира Путина, заявив, что тот хочет заставить украинцев бежать из Киева. При этом, Кличко попросил Германию срочно прислать генераторы и гуманитарную помощь Украине. Ранее сообщалось, что 15 ноября мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в городе. После чего в украинской столице начались экстренные отключения света. Так, 17 ноября был достигнут антирекорд по экстренным отключениям электроэнергии в Киеве. Перед энергетиками стояла задача стабилизировать ситуацию в городе, чтобы избежать больших повреждений.