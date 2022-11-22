22 ноября 2022

Кличко: Киев переживает худшую зиму со времен Второй мировой войны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евромайдан. Киев, кличко виталий
Виталий Кличко видит предстоящую зиму одной из худших в истории для украинцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для Украины предстоящая зима может стать худшей со времен Второй мировой войны из-за отключения электроэнергии. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко.

«Это будет худшая зима со времен Второй мировой войны. Мы должны быть готовы к худшему сценарию», — пишет Bild, ссылаясь на Кличко. Он заявил, что из-за массовых отключений электроэнергии, придется эвакуировать часть города.

Виталий Кличко обрушился с обвинениями на президента Российской Федерации Владимира Путина, заявив, что тот хочет заставить украинцев бежать из Киева. При этом, Кличко попросил Германию срочно прислать генераторы и гуманитарную помощь Украине.

Ранее сообщалось, что 15 ноября мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в городе. После чего в украинской столице начались экстренные отключения света. Так, 17 ноября был достигнут антирекорд по экстренным отключениям электроэнергии в Киеве. Перед энергетиками стояла задача стабилизировать ситуацию в городе, чтобы избежать больших повреждений.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для Украины предстоящая зима может стать худшей со времен Второй мировой войны из-за отключения электроэнергии. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко. «Это будет худшая зима со времен Второй мировой войны. Мы должны быть готовы к худшему сценарию», — пишет Bild, ссылаясь на Кличко. Он заявил, что из-за массовых отключений электроэнергии, придется эвакуировать часть города. Виталий Кличко обрушился с обвинениями на президента Российской Федерации Владимира Путина, заявив, что тот хочет заставить украинцев бежать из Киева. При этом, Кличко попросил Германию срочно прислать генераторы и гуманитарную помощь Украине. Ранее сообщалось, что 15 ноября мэр Киева Виталий Кличко рассказал о взрывах в городе. После чего в украинской столице начались экстренные отключения света. Так, 17 ноября был достигнут антирекорд по экстренным отключениям электроэнергии в Киеве. Перед энергетиками стояла задача стабилизировать ситуацию в городе, чтобы избежать больших повреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...