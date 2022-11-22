Губернатор Шумков изменил состав оперштаба, созданного по указу Путина

В Курганской области изменили постановление губернатора об оперативном штабе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков включил в состав оперативного штаба, который создан по указу президента России Владимира Путина, директора уранодобывающего предприятия «Далур». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Всего в оперштаб входят 30 человек.

«Внести изменения в постановление губернатора Курганской области „О создании оперативного штаба по реализации указа президента России“. Состав оперштаба: <…> генеральный директор акционерного общества „Далур“ (по согласованию)», — говорится в тексте документа. Сейчас предприятием руководит Денис Ежуров.

Ранее URA.RU писало, что в конце октября в Курганской области определили состав оперштаба. В его состав, помимо Шумкова, входят заместители губернатора, руководители областных департаментов, руководители силовых структур и крупных компаний.

В Курганской области действует режим «базовой готовности». Он был введен по указу президента РФ 19 октября. Согласно указу, исполнительные власти должны усилить охрану общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также охрану военных, важных государственных объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций.