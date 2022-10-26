В Курганской области определили состав оперштаба, созданного по указу Путина

В новый оперштаб в Курганской области вошли чиновники и силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в состав оперативного штаба, который был создан по указу президента России Владимира Путина, помимо губернатора региона Вадима Шумкова вошли его заместители, директора областных департаментов, руководители силовых структур. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Состав оперативного штаба Курганской области по реализации указа президента Российской федерации от 19 октября 2022 года №757 <…>. Заместитель губернатора Курганской области — руководитель аппарата губернатора, заместитель руководителя оперативного штаба [Оксана Куташи]. Секретарь оперштаба — начальник управления специальных программ аппарата губернатора», — говорится в тексте опубликованного документа. По согласованию в созданный штаб входят военный комиссар региона Айрат Зарипов, начальник ГУ МЧС России по Курганской области Юрий Землянский, руководитель УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов, руководитель УФСБ России по Курганской области Исмаил Раджабов, руководитель регионального УФССП Татьяна Уварова и другие. В списке представители «Почты России» и РЖД. Всего — 25 человек.

Согласно положению, функциями оперативного штаба являются организация взаимодействия и координация работы органов исполнительной власти всех уровней и различных организаций, которые работают в регионе. Его члены могут принимать меры, которые направлены на исполнение указа президента, прописано в документе.

Ранее URA.RU писало, что 20 октября Шумков провел заседание оперативного штаба, созданного по указу президента РФ в каждом регионе. Тогда глава региона подчеркивал, что обстановка спокойная и стабильная. Тем не менее меры безопасности должны быть усилены.

Президент РФ Владимир Путин ввел военное положение на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. В приграничных регионах введен средний режим реагирования. В остальных, включая Курганскую область — уровень базовой готовности.