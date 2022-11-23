Бывший заключенный рассказал, как готовили к боям в ЧВК «Вагнер»

Бывший заключенный: бойцов ЧВК «Вагнер» хорошо подготавливают на полигоне

23 ноября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Бойцы ЧВК «Вагнер» учатся стрелять во время обучения Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцов ЧВК «Вагнер» учат стрельбе, штурму зданий и ориентированию по карте. Об этом сообщил URA.RU бывший заключенный. «На полигоне нас учили стрелять из автомата, гранатомета, пулемета, много кидали гранаты. Отрабатывали стойки для стрельбы, передвижения по тройкам, двойкам и группой, отходы, наступление, маневры в бою. Учили штурму зданий и окопов в лесополосе, как наводить арту с компасом и по азимуту, учились правильному общению по рации и разбираться в картах», — рассказал URA.RU бывший заключенный. По его словам, бойцов отправляют учиться на саперов при желании. Также им объясняют, как стрелять из гранатометов и пулеметов. Тех, кто хорошо себя проявил, готовят на снайперов. Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что их учат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых и убитых. Он отметил, что их взводы устраивали друг другу засады на пути к полигону. Иногда инструкторы ставили растяжки, когда бойцы возвращались с занятий. Так бойцы учились их замечать и обходить. «Нас тренировали так, что проходящие подготовку на том же полигоне армейцы спросили: „А что, здесь спецназ тоже тренируют?“», — рассказал бывший заключенный. Бойцы «Вагнер» сражаются в Донбассе и на Украине. ВСУ боятся их, потому что бойцы ЧВК не сдаются в плен, сообщил бывший заключенный в интервью URA.RU.

Бойцов ЧВК «Вагнер» учат стрельбе, штурму зданий и ориентированию по карте. Об этом сообщил URA.RU бывший заключенный. «На полигоне нас учили стрелять из автомата, гранатомета, пулемета, много кидали гранаты. Отрабатывали стойки для стрельбы, передвижения по тройкам, двойкам и группой, отходы, наступление, маневры в бою. Учили штурму зданий и окопов в лесополосе, как наводить арту с компасом и по азимуту, учились правильному общению по рации и разбираться в картах», — рассказал URA.RU бывший заключенный. По его словам, бойцов отправляют учиться на саперов при желании. Также им объясняют, как стрелять из гранатометов и пулеметов. Тех, кто хорошо себя проявил, готовят на снайперов. Боец ЧВК «Вагнер» рассказал, что их учат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых и убитых. Он отметил, что их взводы устраивали друг другу засады на пути к полигону. Иногда инструкторы ставили растяжки, когда бойцы возвращались с занятий. Так бойцы учились их замечать и обходить. «Нас тренировали так, что проходящие подготовку на том же полигоне армейцы спросили: „А что, здесь спецназ тоже тренируют?“», — рассказал бывший заключенный. Бойцы «Вагнер» сражаются в Донбассе и на Украине. ВСУ боятся их, потому что бойцы ЧВК не сдаются в плен, сообщил бывший заключенный в интервью URA.RU.