На сертификат родители смогут купить вещи, которые необходимы новорожденному Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО заменили детский набор «Малышу Ямала», который выдают при рождении второго ребенка, сертификатом на покупку вещей. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Артюхов.

«Ноябрьские мамы летом вышли на меня с инициативой — ямальским семьям, у которых уже есть набор „Малышу Ямала“, при рождении ребенка дарить сертификат на покупку детских вещей. Дети растут быстро и вещи из нашего подарка переходят по наследству — это демисезонный и зимний комбинезоны, одежда и предметы ухода. Согласен, что сертификат будет правильным продолжением нашего набора. Родителям виднее, что еще докупить для ребенка», — написал он в своем telegram-канале.

Губернатор уточнил, что сертификаты начнут выдавать с марта 2023 года. Коробку с вещами будут получать также при рождении первого ребенка. На последующих детей округ будет выдавать сертификат на 32 тысячи рублей. Средства будут зачисляться на «Единую карту жителя Ямала», которую можно оформить через соцзащиту. «Тратить сертификат будет удобно — на детские вещи на ведущем маркетплейсе Ozon», — отметил Артюхов.

Ранее агентство писало, что власти планируют заменить коробку на деньги при рождении второго ребенка. Тогда источник сообщал, что это связано с тем, что родители начали распродавать вещи из подарочной коробки.