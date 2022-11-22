Пермяк, незаконно получивший выплаты после стрельбы в ПГНИУ, вернул деньги

Бывший студент Пермского университета Александр Калинин, который обманным путем получил компенсацию за травму ноги, якобы полученную во время стрельбы в вузе, вернул все деньги государству. Об этом сообщил прокурор во время рассмотрения дела о мошенничестве в суде, передает корреспондент URA.RU.
«Представлены чеки о переводе денежных средств. Все 500 тысяч Калинин вернул», — заявил прокурор во время заседания.
Ранее представитель минсоцразвития Пермского края говорила в суде, что Калинин вернул лишь часть средств. Бывший студент ранее заявил, что получил травмы, выпрыгивая со второго этажа корпуса университета во время стрельбы в сентябре 2021 года. Его включили в список пострадавших и выплатили по 100 тысяч рублей от университета, городских и краевых властей, а также 200 тысяч из федерального бюджета. Позже стало известно, что в день нападения на вуз Калинина не было на территории кампуса, поэтому он из пострадавшего стал обвиняемым. Молодой человек полностью признал свою вину.
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