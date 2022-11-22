Пермяк, незаконно получивший выплаты после стрельбы в ПГНИУ, вернул деньги

23 ноября 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Александр Калинин признал вину и вернул деньги Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Бывший студент Пермского университета Александр Калинин, который обманным путем получил компенсацию за травму ноги, якобы полученную во время стрельбы в вузе, вернул все деньги государству. Об этом сообщил прокурор во время рассмотрения дела о мошенничестве в суде, передает корреспондент URA.RU. «Представлены чеки о переводе денежных средств. Все 500 тысяч Калинин вернул», — заявил прокурор во время заседания. Ранее представитель минсоцразвития Пермского края говорила в суде, что Калинин вернул лишь часть средств. Бывший студент ранее заявил, что получил травмы, выпрыгивая со второго этажа корпуса университета во время стрельбы в сентябре 2021 года. Его включили в список пострадавших и выплатили по 100 тысяч рублей от университета, городских и краевых властей, а также 200 тысяч из федерального бюджета. Позже стало известно, что в день нападения на вуз Калинина не было на территории кампуса, поэтому он из пострадавшего стал обвиняемым. Молодой человек полностью признал свою вину.

Бывший студент Пермского университета Александр Калинин, который обманным путем получил компенсацию за травму ноги, якобы полученную во время стрельбы в вузе, вернул все деньги государству. Об этом сообщил прокурор во время рассмотрения дела о мошенничестве в суде, передает корреспондент URA.RU. «Представлены чеки о переводе денежных средств. Все 500 тысяч Калинин вернул», — заявил прокурор во время заседания. Ранее представитель минсоцразвития Пермского края говорила в суде, что Калинин вернул лишь часть средств. Бывший студент ранее заявил, что получил травмы, выпрыгивая со второго этажа корпуса университета во время стрельбы в сентябре 2021 года. Его включили в список пострадавших и выплатили по 100 тысяч рублей от университета, городских и краевых властей, а также 200 тысяч из федерального бюджета. Позже стало известно, что в день нападения на вуз Калинина не было на территории кампуса, поэтому он из пострадавшего стал обвиняемым. Молодой человек полностью признал свою вину.