В Минобороны заявили о пяти беспилотниках, сбитых над Севастополем

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Россия отбила атаку беспилотников ВСУ на Севастополь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников в районе Севастополя, а также в районе Черного моря над газоконденсатном месторождении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские ПВО сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе газоконденсатных месторождений (ГКМ) в Черном море и в районе Севастополя», — пояснил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Об этом он сообщил в ходе брифинга ведомства. Также соответствующая информация опубликована на официальном telegram-канале Минобороны.

Ранее сообщалось, что российская ПВО отбила украинскую атаку на Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Крыму. Были сбиты два вражеских беспилотника.

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Российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников в районе Севастополя, а также в районе Черного моря над газоконденсатном месторождении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские ПВО сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе газоконденсатных месторождений (ГКМ) в Черном море и в районе Севастополя», — пояснил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Об этом он сообщил в ходе брифинга ведомства. Также соответствующая информация опубликована на официальном telegram-канале Минобороны. Ранее сообщалось, что российская ПВО отбила украинскую атаку на Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Крыму. Были сбиты два вражеских беспилотника.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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