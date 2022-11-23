В Минобороны заявили о пяти беспилотниках, сбитых над Севастополем

23 ноября 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Россия отбила атаку беспилотников ВСУ на Севастополь Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников в районе Севастополя, а также в районе Черного моря над газоконденсатном месторождении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские ПВО сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе газоконденсатных месторождений (ГКМ) в Черном море и в районе Севастополя», — пояснил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Об этом он сообщил в ходе брифинга ведомства. Также соответствующая информация опубликована на официальном telegram-канале Минобороны. Ранее сообщалось, что российская ПВО отбила украинскую атаку на Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Крыму. Были сбиты два вражеских беспилотника.

Российские средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников в районе Севастополя, а также в районе Черного моря над газоконденсатном месторождении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские ПВО сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе газоконденсатных месторождений (ГКМ) в Черном море и в районе Севастополя», — пояснил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Об этом он сообщил в ходе брифинга ведомства. Также соответствующая информация опубликована на официальном telegram-канале Минобороны. Ранее сообщалось, что российская ПВО отбила украинскую атаку на Балаклавскую тепловую электростанцию (ТЭС) в Крыму. Были сбиты два вражеских беспилотника.